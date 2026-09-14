Ο Τζόκοβιτς εκτός δεκάδας μετά το 2018!

Με μία μεγάλη έκπληξη άρχισε το US Open, καθώς «προδωμένος» από το σώμα του και την κόπωση, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του κορυφαίου τουρνουά, που διεξήχθει στη Νέα Υόρκη (με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να κατακτά το τρόπαιο), κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 20 χρόνια!

Ο Σέρβος πρώην επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης ηττήθηκε με 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 μετά από μια μάχη που διήρκησε πάνω από 4,5 (!) ώρες, την οποία κέρδισε ο Αργεντινός, Μαριάνο Ναβόνε (Νο 49 στον κόσμο).

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την ήττα του αυτή ο «Νόλε» έμεινε εκτός πρώτης 10αδας για πρώτη φορά μετά το 2018, υποχωρώντας στο Νο12 και χάνοντας επτά θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.