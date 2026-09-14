Γιαμάλ: «Ο Εμπαπέ κι εγώ είμαστε οι καλύτεροι αλλά εγώ αξίζω τη Χρυσή Μπάλα»

Στο μέγα ζήτημα που προκύπτει κάθε χρονιά, αυτό της απονομής της Χρυσής Μπάλας ο Λαμίν Γιαμάλ πήρε θέση.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα δέχθηκε μια ερώτηση για το ποιος θεωρεί ότι είναι το φαβορί και το ποιος αξίζει να πάρει το εφετινό βραβείο.

Η απάντησή του; «Σε ποιον θα την έδινα; Στον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Σε ποιον θα τη δώσουν; Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Ειλικρινά πιστεύω ότι υπάρχουν δύο παίκτες που είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Ο Εμπαπέ κι εγώ. Και θεωρώ ότι την αξίζω εγώ γιατί κέρδισα αρκετούς τίτλους. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Όποιος βλέπει τα παιχνίδια, το καταλαβαίνει», ήταν τα λόγια του.

sport-fm.gr