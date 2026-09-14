Αλμα εννιά θέσεων για τον Τσιτσιπά

Αλμα εννιά θέσεων έκανε αυτή την εβδομάδα στην κατάταξη της παγκόσμιας κατάταξης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP). Ο 27χρονος πρωταθλητής ανέβηκε στο Νο 44 του κόσμου με 1.165 βαθμούς.

Στο μεταξύ χωρίς μεταβολή είναι η παρουσία του Στέφανου Σακελλαρίδη, ο οποίος παρέμεινε στο Νο 136 του κόσμου με 429 βαθμούς, διατηρώντας το πλασάρισμά του στο Top 150.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει σταθερά ο Γιανίκ Σίνερ, με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, τον θριαμβευτή του US Open, να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Κάρλος Αλκαράθ να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.500 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 9.690

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 5.560

4. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.680

5. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.890

6. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.770

7. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.720

8. Φράνσις Τιαφόε (ΗΠΑ) 3.380

9. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.300

10. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.175

...

44. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 1.165

...

136. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 429