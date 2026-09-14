Το άσπρο μην το κάνετε... μαύρο

Είναι τόσο ξεκάθαρες κάποιες φάσεις, που δεν χρειάζεται κύριοι να εκτίθεστε.

Ναι, υπάρχουν διαιτητικές αποφάσεις που είναι για να τρελένεσαι, αδύναμοι διαιτητές και ίσως και βαρίστες, όμως όχι και όταν είναι σωστοί, ντε και καλά να βρίσκουμε λάθη.

Και να προσπαθείτε το άσπρο να το κάνετε... μαύρο, γιατί πολύ απλά πρέπει να οδηγήσετε αλλού τη συζήτηση και όχι στα προβλήματά σας. Ήταν μία τακτική του παρελθόντος που έπιανε τόπο, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχαν τόσα πολλά μέσα πληροφόρησης.

Πλέον δεν πιάνει τόπο. Και το βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν οι οπαδοί της ομάδας που εκφράζει παράπονα, τα βάζουν μαζί της που ακολουθεί την εν λόγω τακτική. Βλέπετε, ο κόσμος δεν μασάει κουτόχορτο.

Χ.Χ