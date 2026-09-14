Με υπερηφάνεια επιστρέφει η κυπριακή αποστολή από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Κολύμβησης Special Olympics

Με το χαμόγελο της προσπάθειας και τη χαρά των διακρίσεων επιστρέφουν σήμερα στην Κύπρο οι αθλητές και οι αθλήτριες της Κυπριακής Αποστολής, μετά την ολοκλήρωση των Ευρωπαϊκών Αγώνων Κολύμβησης Special Olympics στη Μάλτα.

Στην εν λόγω διοργάνωση συμμετείχαν 37 χώρες και περισσότεροι από 400 αθλητές και αθλήτριες, αναμεσά τους και η Κύπρος.

Οι Αγώνες ολοκληρώθηκαν χθες, με την Κυπριακή Αποστολή να εκπροσωπεί επάξια τη χώρα μας, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες και, κυρίως, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της θέλησης, της προσπάθειας και της αγάπης για τον αθλητισμό.

Οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες αγωνίστηκαν με πάθος, συνέπεια και αποφασιστικότητα, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε κούρσα και ανεβάζοντας ψηλά τη σημαία της Κύπρου.

Οι επιτυχίες της Κυπριακής Αποστολής

Η αγωνιστική παρουσία των αθλητών μας συνοδεύτηκε από σημαντικές επιδόσεις και τις πιο κάτω διακρίσεις.

Ειρήνη Αβραάμ: 50μ. Πρόσθιο - 1η θέση / 50μ.ελεύθερο - 2η θέση

Χρυσοβαλάντω Λαζάρου: 50μ. ύπτιο - 5η θέση / 50μ. Ελεύθερο- 4η θέση

Σταύρος Χαριλάου: 50μ. Πεταλούδα - 2η θέση / 50μ. Ελεύθερο - 8η θέση

Παναγιώτης Ξενοφώντος: 50μ. Ύπτιο - 5η θέση / 50μ. Ελεύθερο - 3η θέση

Πέραν από τα πιο πάνω ατομικά αποτελέσματα, η ομάδα μας κατέκτησε επίσης τη 2η θέση στη σκυταλοδρομία.

Πίσω από κάθε μετάλλιο, κάθε επίδοση και κάθε συμμετοχή βρίσκεται μια ξεχωριστή ιστορία προσπάθειας. Για τους αθλητές των Special Olympics, η συμμετοχή σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση αποτελεί από μόνη της μια σημαντική προσωπική νίκη.

Μέσα από τον αθλητισμό, οι αθλητές των Special Olympics στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κοινωνία: ότι οι δυνατότητες δεν έχουν όρια όταν υπάρχει θέληση, στήριξη και η ευκαιρία να προσπαθήσεις.

Η Κυπριακή Αποστολή επιστρέφει σήμερα στις 19:00 γεμάτη περηφάνια, έχοντας αποκομίσει πολύτιμες αγωνιστικές και προσωπικές εμπειρίες.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για την εξαιρετική τους παρουσία, αλλά και στους προπονητές, συνοδούς, εθελοντές και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην Κυπριακή Αποστολή και συνέβαλαν στην επιτυχή συμμετοχή της στη διοργάνωση.