Γεμάτο το απουσιολόγιο του Απόλλωνα - Εν αναμονή για Σπόλιαριτς και Γκασπάρ

Γεμάτο είναι το απουσιολόγιο του Απόλλωνα, ενόψει του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού ταξίδεψε για την πρωτεύουσα όπου αντιμετώπισε την Ομόνοια (0-0) χωρίς τους Όζμπλιτ, Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπραουν, με τους τελευταίους δύο να κάνουν αγώνα δρόμου για το επόμενο ντέρμπι με τους γαλαζοκίτρινους (19/09). Ο πρώτος ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές και δεν έδωσε το παρών του, ενώ έχασε και κάποιες προπονήσεις.

Οι Ν.Σπόλιαριτς και Γκασπάρ αποχώρησαν με πρόβλημα τραυματισμού από το ΓΣΠ και εντός της ημέρας θα περάσουν από ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αναμένονται αργά το βράδυ.