«Δεν επενέβη το VAR στην ανατροπή του Μιραμόν - Δεν είναι η πρώτη φορά...»

Απογοήτευση επικρατεί στο στρατόπεδο της ΑΕΚ μετά την ήττα από την Πάφο, η οποία ήταν η πρώτη στην τρέχουσα σεζόν. Η ομάδα της Λάρνακας έμεινε στο μηδέν, δέχθηκε μόλις ένα γκολ όμως δεν κατάφερε να σώσει την... παρτίδα με βαθμολογικό όφελος.

Βέβαια, οι κιτρινοπράσινοι διαμαρτύρονται για ανατροπή του Μιραμόν, φάση η οποία δεν εξετάστηκε από το VAR. Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, παραχώρησε δηλώσεις (Super Sport FM 104.0) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην διαιτησία.

To σχετικό απόσπασμα: «Δεν ήταν εύκολο το χθεσινό παιχνίδι. Ήταν ένα κλασσικό ντέρμπι με πολλές διαμαρτυρίες, φωνές και μαρακαρίσματα. Στο 90'+2 ο Γκούγκα ανατρέπει τον Μιραμόν από πίσω και είναι μια απόφαση που θα άλλαζε το παιχνίδι. Σε τέτοιες φάσεις είναι που πρέπει να επεμβαίνει το VAR. Δεν γίνεται να μην επαμβαίνεις σε τέτοια φάση. Εμείς δεν αναλωνόμαστε για την διαιτησία. Ο συγκεκριμένος VARιστρας δεν ήταν η πρώτη φορά που είχαμε προβλήματα μαζί του. Θα το συζητήσουμε με την ΚΟΠ».