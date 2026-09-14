Για μεταγραφές, υπάρχουν!

Με μία πρόχειρη ματιά, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, παρατήρησα πως σχεδόν όλες οι ομάδες έφτασαν σε διψήφιο αριθμό νέων αποκτημάτων. Κάποιες μάλιστα ακούμπησαν και τις 20!

Αποδεικνύεται ξανά περίτρανα πως υπάρχουν λεφτά για μεταγραφές. Και ας κλαίγονται δεξιά και αριστερά πως δεν έχουν πόρους. Δεν έχουν αλλά... ξοδεύουν και λίγο μετά τον Ιανουάριο, τα ταμεία είναι άδεια. Και πάλι ο... κοσμάκης καλείται να σώσει την κατάσταση.

Το άσχημο της υπόθεσης είναι πως με την έλευση τόσων πολλών, φράζεται ο δρόμος στους μικρούς των ακαδημιών. Έτσι ξενερώνουν και μην τους είδατε...

Κρίστοφερ