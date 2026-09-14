ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για μεταγραφές, υπάρχουν!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι ομάδες μας έκαναν πάρα πολλές προσθήκες

Με μία πρόχειρη ματιά, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, παρατήρησα πως σχεδόν όλες οι ομάδες έφτασαν σε διψήφιο αριθμό νέων αποκτημάτων. Κάποιες μάλιστα ακούμπησαν και τις 20!

Αποδεικνύεται ξανά περίτρανα πως υπάρχουν λεφτά για μεταγραφές. Και ας κλαίγονται δεξιά και αριστερά πως δεν έχουν πόρους. Δεν έχουν αλλά... ξοδεύουν και λίγο μετά τον Ιανουάριο, τα ταμεία είναι άδεια. Και πάλι ο... κοσμάκης καλείται να σώσει την κατάσταση.

Το άσχημο της υπόθεσης είναι πως με την έλευση τόσων πολλών, φράζεται ο δρόμος στους μικρούς των ακαδημιών. Έτσι ξενερώνουν και μην τους είδατε...

Κρίστοφερ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θλάση δευτέρου βαθμού ο Ταμπόρδα

Super League

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: H αλλαγή στην κορυφή, το χαμένο έδαφος και οι πρώτες νίκες για Ανόρθωση και Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ευχαριστεί UEFA και ΚΟΠ ο Λιασής: «Περνάμε στο τελικό στάδιο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

BINTEO: Η πρώτη νίκη του Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκανε σεφτέ με σούπερ Εφαγκέ ο Άρης!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι αντιξοότητες δεν τον... λυγίζουν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Προχώρησε σε καταγγελία των Φωτίου-Τσαμπαλά η Νέα Σαλαμίνα!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Εκτός ορισμών ο VAR του Μάντσεστερ Σίτι-Γιουνάιτεντ

Premier League

|

Category image

Ο Ολυμπιακός διαψεύδει τα ονόματα για σέντερ φορ

Super League

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Θετική η ΚΟΠ για την επόμενη μέρα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του Δ.Σ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξανά στη Λίβερπουλ ο Τζέιμς Μίλνερ

Premier League

|

Category image

Έκλεισε τις μεταγραφές του με Σαλάχ-Εντίν ο Παναθηναϊκός

Super League

|

Category image

Ιραόλα: «Ακόμα μαθαίνω τους παίκτες...»

Premier League

|

Category image

Έτσι ξεκινούν τη «μάχη» στο «Αμμόχωστος» η Ε.Ν. Ύψωνα και ο Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άτυχος ο Σατσιάς, μπαίνει στα πιτς με ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Διαβαστε ακομη