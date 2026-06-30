ΚΟΠ: Προ των πυλών τομές στην αθλητική δικαιοσύνη

Αποφασισμένοι να πάρουν μέτρα είναι οι ιθύνοντες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αναφορικά με τους χειρισμούς των υποθέσεων που φτάνουν στον Αθλητικό Δικαστή, αλλά και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Οι πληροφορίες φέρουν τον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη, και τους συνεργάτες του να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι και πρόθεσή τους είναι να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις και τομές.

Αυτές αναμένεται να αφορούν τους θεσμούς του Πειθαρχικού Εισαγγελέα και του Αθλητικού Δικαστή.

Στόχος της Ομοσπονδίας είναι με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος να εμπεδωθεί και να κυριαρχεί το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ισονομίας ανάμεσα σε όλα τα σωματεία.