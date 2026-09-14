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ΑΠΟΕΛ: Η απάντηση της ΚΟΠ και οι εκκρεμότητες για τη νέα εποχή

ΓΗΠΕΔΟ

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Aρχίζει να ξεκαθαρίζει το σκηνικό

Προ ημερών η UEFA έβαλε το... νερό στ' αυλάκι, όσον αφορά στη σύσταση νέας εταιρείας για να μπει ουσιαστικά ο ΑΠΟΕΛ στη νέα εποχή, κάτω από το επενδυτικό πακέτο του Σάββα Λιασή. 

Η σχετική επιστολή έφτασε στην ΚΟΠ η οποία με τη σειρά της φαίνεται πως άρχισε να προχωρά τις διαδικασίες. Μάλιστα, προχώρησε σε αποστολή νέας επιστολής στον ΑΠΟΕΛ, το περιεχόμενο της οποίας δεν είδε το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, υπάρχουν θετικές ενδείξεις για να ανάψει το πράσινο φως από όλους τους εμπλοκεμένους.

Τόσο το Δ.Σ. της υφιστάμενης εταιρείας όσο και ο Σάββας Λιασής θα καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι για οριστικοποίηση των πλάνων τους αλλά και των λεπτομερειών, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες στην τελική ευθεία. Οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές και θα μπορούν να λεχθούν περισσότερα.

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