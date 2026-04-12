Εθνική Futsal: Νίκησε το Σαν Μαρίνο και περιμένει

Η Εθνική μας ομάδα Futsal Ανδρών ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον 5ο προκριματικό όμιλο του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028 και πλέον, περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Αλβανία - Λετονία για να μάθει αν θα προκριθεί στον Main Round.

Η Κύπρος νίκησε με 3-1 το Σαν Μαρίνο και χρειάζεται νίκη της Λετονίας με δέκα τέρματα διαφορά επί της Αλβανίας για να υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων. 

Ασφαλώς τα δεδομένα δεν είναι με το μέρος της Εθνική μας, όμως, αν λάβουμε υπόψιν πως η Λετονία νίκησε με 8-0 το Σαν Μαρίνο και 12-1 την Κύπρο, μια νίκη με 10 τέρματα διαφορά επί της Αλβανίας δεν είναι απίθανη…

Το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει γύρω στις 11:00 το βράδυ της Κυριακής αφού ο αγώνας Λετονία - Αλβανία θα αρχίσει στις 21:30.

Στη νίκη της Εθνικής μας επί του Σαν Μαρίνο σκόραρε δύο φορές ο Ανδρέας Σάββα και μια φορά ο Αλέξης Τσίτσος. 

Κύπρος (Άθως Στυλιανού): Κυριάκος Στυλιανού, Χρίστος Στυλιανού, Ανδρέας Σάββα, Γιώργος Κρέκος, Αλέξης Τσίτσος (Μάριος Χριστοφόρου, Ιωσήφ Ιωσήφ, Χάρης Κουλλουπά, Gevara Kanjo, Νίκος Χατζηγεωργίου, Χρυσόστομος Παπασπύρου, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Αλέξανδρος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στον όμιλο μας:

1η αγωνιστική

Λετονία – Σαν Μαρίνο 8-0

 

Κύπρος – Αλβανία 2-2

 

2η αγωνιστική

Κύπρος – Λετονία 1-12

 

Αλβανία – Σαν Μαρίνο 2-1

 

12 Απριλίου

 Σαν Μαρίνο – Κύπρος 1-3

 

21:30 Αλβανία – Λετονία

 

Βαθμολογία (βαθμοί, γκολ υπέρ, γκολ κατά)

1. Λετονία       6      (1-19)

 

2. Αλβανία      4      (4 - 3) 

 

3. Κύπρος       1      (3 - 14)

 

4. Σαν Μαρίνο 0      (1-10)

 

*Κριτήρια ισοβαθμίας: 

 

-Συνολική διαφορά τερμάτων

 

-Καλύτερη επίθεση

 

-Ομάδα με τις λιγότερες κίτρινες / κόκκινες κάρτες στη διοργάνωση

 

-Θέση στην κατάταξη της UEFA

 

