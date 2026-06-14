Στο προσκήνιο ξανά η περίπτωση Πουλούλου

Η Πάφος FC διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον της για τον Αφίμικο Πουλούλου, έναν ποδοσφαιριστή που την τελευταία τριετία ήταν στην Πολωνία και τη Γιαγκελόνια.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε εμπλακεί και τον περασμένο Ιανουάριο σε μεταγραφικά σενάρια, για τους κυπελλούχους και σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού είναι ανάμεσα στους μνηστήρες.

Ο Πουλούλου προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά, κατά την οποία είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας του τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη.

Σε 33 συμμετοχές στο πρωτάθλημα είχε 15 τέρματα και πέντε ασίστ, ενώ σε δυο συμμετοχές στο κύπελλο πέτυχε ένα γκολ. Στην Ευρώπη σκόραρε τέσσερα γκολ στα προκριματικά και άλλο ένα συν τρεις ασίστ στη League Phase του Conference League.