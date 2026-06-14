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Σύζυγος Ναν: «Αν δείτε ποτέ τον άντρα μου να παλεύει με μια αρκούδα, βοηθήστε την αρκούδα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σύζυγος Ναν: «Αν δείτε ποτέ τον άντρα μου να παλεύει με μια αρκούδα, βοηθήστε την αρκούδα»

Πώς σχολίασε τη γροθιά που δέχθηκε ο παίκτης του Παναθηναϊκού από τον παίκτη του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς

Λίγες ώρες μετά το Game 5 και το «θερμό» επεισόδιο μεταξύ Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς, η σύζυγος του παίκτη των «πρασίνων» τοποθετήθηκε για το περιστατικό.

Συγκεκριμένα με story στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μπλεν Κίγια, αναφέρθηκε στον Κέντρικ Ναν, γράφοντας:

«Αν δείτε ποτέ τον άντρα μου να παλεύει με μια αρκούδα, βοηθήστε την αρκούδα. Ποτέ δεν θα το ξεκινήσει, αλλά σίγουρα θα το τελειώσει. Μεγαλόσωμος και αργός, καμία από τις γροθιές δεν βρήκε στόχο, αλλά σίγουρα έφαγες μερικές. Το μάθημα το πήρες: Μην ξεκινάς τίποτα, δεν θα είναι για καλό σου.

Και κάτι σοβαρό. Ο Κέντρικ είναι πραγματικά ένας από τους πιο ήσυχους και ευγενικούς ανθρώπους. Όποιος τον γνωρίζει ξέρει ότι δεν του αρέσουν οι συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις. Αλλά η συνεχής αναστάτωση, τα φθηνά χτυπήματα και τα σπρωξίματα ξανά και ξανά μπορούν να οδηγήσουν οποιονδήποτε σε αυτό το σημείο.

To μίσος δεν οφείλεται σε τίποτα άλλο παρά στο ταλέντο του, την επιτυχία του και όλα όσα έχει καταφέρει».

 

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