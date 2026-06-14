Πέρασαν 39 χρόνια από τον αξέχαστο θρίαμβο της «επίσημης αγαπημένης»

Η ημέρα αποτέλεσε εφαλτήριο για την περαιτέρω εξέλιξη του αθλήματος, αλλά κυρίως θα μείνει αξέχαστη σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός συνόρων. Με αφορμή τη συμπλήρωση 39 ετών από το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα στην Ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, το ΑΠΕ-ΜΠΕ ξετυλίγει το κουβάρι των αναμνήσεων...

Πίσω... στον Ιούνιο του 1987, ο ελληνικός αθλητισμός χρειαζόταν μία επιτυχία, οι Έλληνες αναζητούσαν ένα θαύμα και οι «12» διεθνείς του Κώστα Πολίτη ανέλαβαν να γίνουν τότε οι ήρωες μας, οι ήρωες που τόσο είχε ανάγκη ολόκληρος ο ελληνισμός. Τι κι αν το ποδόσφαιρο ήταν πάντα το άθλημα που υπερτερούσε στις συνειδήσεις των Ελλήνων φιλάθλων, τι κι αν το μπάσκετ μέχρι τότε έχαιρε εκτίμησης από μία μειοψηφία της ελίτ, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, δύο εύστοχες βολές από τον Αργύρη Καμπούρη στον τελικό με την Ε.Σ.Σ.Δ μέσα στο Σ.Ε.Φ. αποδείχτηκαν αρκετές για να ανακηρυχτεί το μπάσκετ... εθνικό σπορ! Από τότε, ακολούθησε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ το 1989. Κι αν το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής ποδοσφαίρου στο EURO 2004 στην Πορτογαλία ξαναέβγαλε όλους τους Έλληνες στο δρόμο, έναν χρόνο αργότερα η «επίσημη αγαπημένη» μας χάρισε ένα ακόμη χρυσό σε Ευρωμπάσκετ το 2005 στο Βελιγράδι, αλλά και το αργυρό μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ 2006 στην Ιαπωνία. Το 2009, η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας, το οποίο ήταν και το τελευταίο μετάλλιο για την εθνική ανδρών!

Σε ατομικό επίπεδο, ο Νίκος Γκάλης είχε αναδειχθεί MVP της διοργάνωσης και πρώτος σκόρερ με 296 πόντους σε οκτώ αγώνες. Τον ακολούθησαν οι Τζάμσι με 222, Ζέλιγκ με 211 και Ρίβα με 194 πόντους. Κορυφαίος στις ασίστ ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο τότε αρχηγός και μετέπειτα ομοσπονδιακός τεχνικός μοίρασε 17 ασίστ, μία περισσότερη από τον Μπρουναμόντι. Στην καλύτερη 5άδα επιλέχθηκαν δύο Έλληνες, οι Γκάλης και Φασούλας. Οι άλλοι τρεις ήταν οι: Μαρτσουλιόνις (με δεύτερο πλέι μέικερ τον Γιαννάκη), Βολκόφ και Χιμένεθ.

Η 14η Ιουνίου λοιπόν ανήκει στους Γκάλη, Γιαννάκη, Σταυρόπουλο, Λινάρδο, Καμπούρη, Καρατζά, Ρωμανίδη, Φιλίππου, Φασούλα, Ιωάννου, Χριστοδούλου και Ανδρίτσο, καθώς επίσης και στον αείμνηστο «Ευρωκόουτς», Κώστα Πολίτη, αλλά και σε όλους τους πρωταγωνιστές της «επίσημης αγαπημένης» του 1987 που με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συγκίνησαν τους απανταχού Έλληνες. Αυτή η ημέρα στην Ελλάδα πρέπει να είναι αφιερωμένη στο μπάσκετ!

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟ

03/06/87 Ελλάδα-Ρουμανία 109-77

04/06/87 Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 84-78

05/06/87 Ελλάδα-Ισπανία 89-106

06/06/87 Ελλάδα-Σ. Ένωση 66-69

07/06/87 Ελλάδα-Γαλλία 82-69

10/06/87 Ελλάδα-Ιταλία 90-78

12/06/87 Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 81-77

14/06/87 Ελλάδα-Σ. Ένωση 103-101

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 8 ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ:

Τετάρτη, 3 Ιουνίου

Ελλάδα-Ρουμανία: 109-77 (60-49)

Ελλάδα: Γκάλης 44, Σταυρόπουλος, Γιαννάκης 8(1), Λινάρδος 4, Καμπούρης 6, Καρατζάς 2, Ρωμανίδης 3, Φιλίππου 12, Φασούλας 20, Ιωάννου 2, Χριστοδούλου 6(1), Ανδρίτσος 2.

Ρουμανία: Ερμουράκε 10, Αρντελεάν 5, Ιονέσκου 8, Τσέρνατ 9, Μπραντιστεάνου 14(2), Νικολέσκου, Νετολίσκι 5(1), Πόπα 2, Ντάβιντ 2, Βινιρεάνου 12.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου

Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία: 84-78 (42-49)

Ελλάδα: Γκάλης 44, Γιαννάκης 11(1), Φασούλας 8, Καμπούρης 5, Φιλίππου 4, Ανδρίτσος 2, Σταυρόπουλος 1, Ρωμανίδης, Χριστοδούλου 9(2).

Γιουγκοσλαβία: Ντ. Πέτροβιτς 18(2), Αλ. Πέτροβιτς 5(1), Πάσπαλι 24(2), Κούκοτς 2, Γκρμπόβιτς 11(3), Ράντοβιτς 2, Ραντοβάνοβιτς 10, Βράνκοβιτς 2, Τσβετίτσιανιν 4, Τζόρτζεβιτς.

Παρασκευή, 5 Ιουνίου

Ισπανία-Ελλάδα: 106-89 (55-38)

Ισπανία: Βιγιακάμπα 12, Σαν Επιφάνιο 27, Σιμπίλιο 9(2), Χιμένεθ 24, Ρομάι 19, Μοντέρο 15(1), Σολοθάμπαλ.

Ελλάδα: Γκάλης 35(1), Γιαννάκης 17(3), Καμπούρης 1, Ρωμανίδης 8(2), Φασούλας 20, Χριστοδούλου 8, Ανδρίτσος, Σταυρόπουλος, Λινάρδος.

Σάββατο, 6 Ιουνίου

Σοβιετική Ένωση-Ελλάδα: 69-66 (30-37)

Σοβιετική Ένωση: Βολκόφ 2, Έντεν, Γιοβάισα 9(1), Βάλτερς 4, Παγκράσκιν 5, Χομίτσιους 5(1), Μπαμπένκο 11, Τιχονένκο 9(1), Μαρτσουλιόνις 22(3), Τσατσένκο 2.

Ελλάδα: Γκάλης 31(1), Γιαννάκης 9(1), Καμπούρης 7, Φασούλας 13, Ιωάννου 2, Χριστοδούλου 4, Ρωμανίδης, Σταυρόπουλος, Ανδρίτσος.

Κυριακή, 7 Ιουνίου

Ελλάδα-Γαλλία: 82-69 (38-38)

Ελλάδα: Γκάλης 34(2), Γιαννάκης 10(2), Καμπούρης 10, Ρωμανίδης 7(1), Ανδρίτσος 4, Φασούλας 5, Χριστοδούλου 12, Ιωάννου.

Γαλλία: Ιφναγκέλ 9(1), Ντεμορί 12(2), Ντακουρί 15(1), Ντιμπουισόν 11(3), Οστρόφσκι 10, Μπρεσάντ 2, Ντεγκανίς 2, Μπενιό 4, Βεστρίς 4, Τσαμ.

Προημιτελικός - Τρίτη, 9 Ιουνίου

Ελλάδα-Ιταλία: 90-78 (49-35)

Ελλάδα: Γκάλης 38(1), Γιαννάκης 22(4), Καμπούρης 14, Φασούλας 9, Ιωάννου 4, Χριστοδούλου 3(1).

Ιταλία: Μοντέκι 5(1), Τζεντίλε 5(1), Μανίφικο 14, Τονούτ 12, Κόστα 4, Βιλάλτς 5(1), Ρίβα 23(3), Μοραντότι 2, Καρέρα 8, Μπρουμαμόντι.

Ημιτελικός - Παρασκευή, 12 Ιουνίου

Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία: 81-77 (35-45)

Ελλάδα: Γκάλης 30(1), Γιαννάκης 14(2), Ανδρίτσος 8, Φασούλας 11, Χριστοδούλου 18(3), Σταυρόπουλος, Ιωάννου, Καμπούρης, Φιλίππου.

Γιουγκοσλαβία: Ντ. Πέτροβιτς 22(3), Αλ. Πέτροβιτς 4, Κούκοτς 3(1), Πάσπαλι 9(1), Γκρμπόβιτς 14(3), Ράντοβιτς 1, Ραντοβάνοβιτς 2, Ντίβατς 13, Τσβετίτσιανιν 9(1), Βράνκοβιτς.

Τελικός - Κυριακή, 14 Ιουνίου

Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση: 103-101

Ελλάδα (Κώστας Πολίτης): Γκάλης 40 (1), Γιαννάκης 10 (2), Καμπούρης 10, Χριστοδούλου 10 (2), Φασούλας 12, Ανδρίτσος 10, Ιωάννου 8 (1), Ρωμανίδης 3, Φιλίππου

Σοβιετική Ένωση (Αλεξάντερ Γκομέλσκι): Βάλτερς 23 (4), Μαρτσουλιόνις 16, Χομίτσιους 10, Τσατσένκο 14, Γιοβάισα 17 (4), Βολκόφ 4, Ταρακάνοφ 5, Γκομπόροφ 4, Τιχονένκο, Μπαμπένκο, Παγκράσκιν 8.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ά ΦΑΣΗ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ισραήλ-Τσεχοσλοβακία 99-83

Πολωνία-Ολλανδία 91-84

Ισπανία-Γαλλία 111-70

ΕΛΛΑΔΑ-Ρουμανία 109-77

Γιουγκοσλαβία-Ε.Σ.Σ.Δ. 93-100

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ισραήλ-Ολλανδία 60-61

Ρουμανία-Ισπανία 98-116

Πολωνία-Ιταλία 87-99

Ε.Σ.Σ.Δ.-Γαλλία 107-78

Τσεχοσλοβακία-Γερμανία 95-72

ΕΛΛΑΔΑ-Γιουγκοσλαβία 84-78

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ε.Σ.Σ.Δ.-Ρουμανία 121-74

Ολλανδία-Ιταλία 71-95

Ισραήλ-Γερμανία 107-112

Τσεχοσλοβακία-Πολωνία 84-87

ΕΛΛΑΔΑ-Ισπανία 89-106

Γιουγκοσλαβία-Γαλλία 88-83

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Γερμανία-Πολωνία 90-86

Ολλανδία-Τσεχοσλοβακία 89-108

Γαλλία-Ρουμανία 95-83

Γιουγκοσλαβία-Ισπανία 94-76

Ισραήλ-Ιταλία 79-99

ΕΛΛΑΔΑ-Ε.Σ.Σ.Δ. 66-69

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Γιουγκοσλαβία-Ρουμανία 120-78

Γερμανία-Ολλανδία 76-75

Ισραήλ-Πολωνία 77-83

Ισπανία-Ε.Σ.Σ.Δ. 88-104

Ιταλία-Τσεχοσλοβακία 90-66

Γαλλία-ΕΛΛΑΔΑ 69-82

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ε.Σ.Σ.Δ-Τσεχοσλοβακία 110-91

Ισπανία-Γερμανία 107-77

Ιταλία-ΕΛΛΑΔΑ 78-90

Πολωνία-Γιουγκοσλαβία 81-128

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ(12 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ε.Σ.Σ.Δ.-Ισπανία 113-96

ΕΛΛΑΔΑ-Γιουγκοσλαβία 81-77

ΤΕΛΙΚΟΣ(14 ΙΟΥΝΙΟΥ)

ΕΛΛΑΔΑ-Ε.Σ.Σ.Δ. 103-101

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. ΕΛΛΑΔΑ

2. Ε.Σ.Σ.Δ.

3. ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

4. ΙΣΠΑΝΙΑ

5. ΙΤΑΛΙΑ

6. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

7. ΠΟΛΩΝΙΑ

8. ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

9. ΓΑΛΛΙΑ

10. ΟΛΛΑΝΔΙΑ

11. ΙΣΡΑΗΛ

12. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ