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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Ολλανδία-Ιαπωνία

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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Ολλανδία-Ιαπωνία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

H Ολλανδία αντιμετωπίζει απόψε στις 23:00 την Ιαπωνία για την πρώτη αγωνιστική του Group F στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 με τη Stoiximan προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις, δίνοντας επιπλέον ενδιαφέρον στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη των Ολλανδών δίνεται σε απόδοση 2.02 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.55 και η επικράτηση της Ιαπωνίας στα 3.60.

Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.75 και το ενδεχόμενο τα κόρνερ να ξεπεράσουν τα 10,5 στα 2.55.

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Το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, αποτιμάται στα 2.37 και το να καταγραφεί στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον 1 δοκάρι στα 3.50.

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Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

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World Cup 2026

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