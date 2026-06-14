Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Ολλανδία-Ιαπωνία

H Ολλανδία αντιμετωπίζει απόψε στις 23:00 την Ιαπωνία για την πρώτη αγωνιστική του Group F στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 με τη Stoiximan προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις, δίνοντας επιπλέον ενδιαφέρον στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη των Ολλανδών δίνεται σε απόδοση 2.02 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.55 και η επικράτηση της Ιαπωνίας στα 3.60.

Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.75 και το ενδεχόμενο τα κόρνερ να ξεπεράσουν τα 10,5 στα 2.55.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, αποτιμάται στα 2.37 και το να καταγραφεί στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον 1 δοκάρι στα 3.50.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!