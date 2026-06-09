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Ήττα της Εθνικής μας από τη Μολδαβία

ΓΗΠΕΔΟ

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Ήττα της Εθνικής μας από τη Μολδαβία

Με 2-0

Με ήττα ολοκλήρωσε απόψε τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Έχασε με 2-0 στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας από τη Μολδαβία και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον 5ο όμιλο της Γ’ κατηγορίας στην τελευταία θέση με ένα βαθμό.

Πρώτη τερμάτισε η Ρουμανία με δέκα βαθμούς και δεύτερη, μετά τη σημερινή νίκη της η Μολδαβία με πέντε βαθμούς.

Η Εθνική μας δημιούργησε τις προϋποθέσεις και θα μπορούσε να προηγηθεί πριν βρεθεί πίσω στο σκορ.

Καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα μας μπήκε με επιθετικούς προσανατολισμούς και δημιούργησε ευκαιρίες με καλύτερη τη φάση του 25ο λεπτού όταν η Μαριλένα Γεωργίου πλησίασε κοντά στο γκολ.

Σε αυτό το διάστημα η υπεροχή της Εθνικής μας ήταν εμφανής, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις καλές προϋποθέσεις που δημιούργησε.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η φιλοξενούμενη ομάδα παρουσιάστηκε πιο δυνατή, ισορρόπησε το παιχνίδι και στο 62ο λεπτό άνοιξε το σκορ με γωνιακό σουτ της Țabur.

Το 2-0 διαμόρφωσε στο 86ο λεπτό η Colesnicenco.

Κύπρος (Ρένος Δημητριάδης): Ματθαίου, Γεωργίου, Χρ. Μιχαήλ, Κούσικ, Χάρτυ (83’ Τσούκκα), Σάββα, Παναγιώτου, Χρυσοστόμου, Ε. Μιχαήλ, Βιολάρη, Μάκπεθ.

Όλα τα αποτελέσματα στον όμιλο μας:

03.03.2026: Ρουμανία – Μολδαβία 1-0

07.03.2026: Κύπρος – Ρουμανία 0-4

14.04.2026: Μολδαβία – Κύπρος 0-0

18.04.2026: Ρουμανία – Κύπρος 3-0

05.06.2026: Μολδαβία – Ρουμανία 0-0

09.06.2026: Κύπρος – Μολδαβία 0-2

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