«Στην πόρτα της εξόδου από την Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται ο Μπαρκολά»

Μπορεί η Παρί Σεν Ζερμέν να κατέκτησε δύο απανωτά Champions League, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές της επιθυμούν να παραμείνουν στην ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Equipe, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο 23χρονος Γάλλος έχει ακόμη δύο χρόνια στο συμβόλαιο του με τους Παριζιάνους, ωστόσο δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει το συμβόλαιο του μαζί τους, καθώς επιθυμεί περισσότερο χρόνο συμμετοχής στις κρίσιμες αναμετρήσεις. Κάτι τέτοιο η Παρί και ο Λουίς Ενρίκε δεν μπορούν να του το εγγυηθούν, με αποτέλεσμα η ομάδα να είναι έτοιμοι να ακούσει προτάσεις για τον Γάλλο μεσοεπιθετικό.

Ο Μπαρκολά φέτος κατέγραψε 49 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 13 γκολ, ενώ μοίρασε και επτά ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr