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Τζέιλεν Μπράνσον, ο νέος ...βασιλιάς της Νέας Υόρκης

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Τζέιλεν Μπράνσον, ο νέος ...βασιλιάς της Νέας Υόρκης

Οι σπουδαίοι παίκτες λάμπουν στη μεγάλη σκηνή, όταν τα διακυβεύματα είναι απίστευτα υψηλά

Ο Τζέιλεν Μπράνσον, αυτός ο πρώην υποτιμημένο παίκτη που διατηρεί μια βαθιά σύνδεση με την πόλη του, τη Νέα Υόρκη,  απέδειξε ότι είναι πράγματι ένας πραγματικά σπουδαίος παίκτης και η καρδιά του πρωταθλητή δεν θα υποτιμηθεί ποτέ ξανά.

Κάνοντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση με 45 πόντους οδηγώντας τους Νιου Γιορκ Νικς στον τρίτο τίτλο τους στο NBA, ανακηρύχθηκε MVP των τελικών, απόλαυσε μια κορύφωση για μία ιδιαίτερη ανταμοιβή.

Ο πόιντ γκαρντ δικαίωσε την ομάδα της Νέας Υόρκης που τον πήρε από το Ντάλας το 2022, δίνοντάς του τα...κλειδιά της, έχοντας επιλεγεί μόλις 33ος συνολικά στο ντραφτ το 2018.

Μάλιστα οι Νικς κατηγορήθηκαν  για νεποτισμό όταν πήραν τον πατέρα του, Ρικ, ως βοηθό προπονητή , με τις δύο αποφάσεις (για πατέρα και υιό) να έχουν ληφθεί από τον γενικό διευθυντή Λίον Ρόουζ, πρώην ατζέντη του Μπράνσον του πρεσβύτερου, μεταξύ άλλων.

Γεννημένος και μεγαλωμένος για ένα διάστημα στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Μπράνσον ήταν εξοικειωμένος με το θρυλικό Madison Square Garden από νεαρή ηλικία, καθώς ο πατέρας του ήταν μέλος της ομάδας που έχασε στους τελικούς από... τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 1999. Μικρός (1,88 μ.) σε αυτό το πρωτάθλημα γιγάντων, όχι ο γρηγορότερος ή ο πιο αθλητικός, ο Τζέιλεν Μπράνσον προόδευε με τον δικό του ρυθμό, γινόμενος, με τα δικά του λόγια, «μαχητής» από ανάγκη.

Η μάσκα μίας...απάθειας-που τον χαρακτήριζε- έσπασε τα ξημερώματα  και λυγμοί ακολούθησαν το τελικό σφύριγμα όταν επανενώθηκε με τον πατέρα του, ο οποίος είναι ακόμα στο προπονητικό επιτελείο των Νικς-που έχουν στον πάγκο τους τον Μαικ Μπράουν-, και η φωνή του ήταν ακόμα πολύ συγκινημένη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα.

«Ποτέ δεν ένιωσα καμία πίεση», υποστήριξε, αναφερόμενος στο στοίχημα των Νικς να τον κάνουν το νούμερο ένα επιθετικό τους όπλο. 

«Ο πατέρας μου βίωσε αυτό το είδος πίεσης, έχοντας οκτώ ή εννέα μη εγγυημένα συμβόλαια κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχοντας απολυθεί από μια ομάδα που δεν τον ήθελε πια, έχοντας σταλεί κάπου στη χώρα όταν η οικογένειά του ήταν στην Ανατολική Ακτή. Αυτή είναι πραγματική πίεση. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι εδώ. Έχω δουλέψει σκληρά γι' αυτό, πιστεύω στον εαυτό μου και ποτέ δεν φοβήθηκα την αποτυχία», τόνισε.

Στο λαμπερό περιβάλλον της Νέας Υόρκης, με τους VIP οπαδούς της όπως ο Σπάικ Λι, ο Μπεν Στίλερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο τρεις φορές All-Star, αγαπημένος του θορυβώδους πλήθους του Madison Square Garden που ξέρει πώς να λατρεύει τους ήρωές του, επιμένει ότι «ποτέ δεν απόλαυσε τα φώτα της δημοσιότητας», προτιμώντας «μια απλή ζωή».

«Το να κερδίζεις μαζί τους είναι ένα απίστευτο συναίσθημα», κατέληξε αφού κέρδισε τις καρδιές των Νεοϋορκέζων.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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