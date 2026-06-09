Τελειωμένη… υπόθεση με Λοΐζου

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα πρέπει να θεωρείται ο Λοΐζος Λοΐζου!

Ο Κύπριος μεσοεπιθετικός κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του καθώς πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Βελιγράδι και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο!

Υπενθυμίζουμε πως η Χάποελ Τελ Αβίβ τα βρήκε σε όλα με τον σέρβικό σύλλογο προ ημερών και ο 22χρονος έφυγε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής το σαββατοκύριακο, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Όσον αφορά στην Ομόνοια, θα βάλει ένα σεβαστό ποσό στα ταμεία της καθώς διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ποσό που ενδέχεται να ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο ευρώ. Ο ίδιος ο Λοΐζου θα αμείβεται ετησίως (όπως λένε τα Μέσα της Σερβίας) με πάνω από 700.000 ευρώ!