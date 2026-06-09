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Κύπρος – Μολδαβία σήμερα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

ΓΗΠΕΔΟ

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Κύπρος – Μολδαβία σήμερα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Με αντίπαλο τη Μολδαβία ολοκληρώνει σήμερα τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας στην Προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Η Κύπρος συμμετέχει στον 5ο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας της προκριματικής φάσης και στην πρώτη θέση τερμάτισε η Ρουμανία με δέκα βαθμούς. Η Μολδαβία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με δύο βαθμούς και η Εθνική μας ακολουθεί με ένα βαθμό.

Ο αγώνας με τη Μολδαβία θα διεξαχθεί στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας και θα αρχίσει στις 20:00. Δωρεάν είσοδος στο στάδιο μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.

Απευθείας μετάδοση του αγώνα διαδικτυακά από τον alphanews.live.

Η Εθνική μας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της χωρίς αγωνιστικά προβλήματα και στη διάθεση του Ομοσπονδιακού μας προπονητή Ρένου Δημητριάδη βρίσκονται οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Άντρη Βιολάρη, Ειρήνη Μιχαήλ, Στέφι Χάρτυ, Αντριάνα Τσούκκα, Γαλήνη Ζαχαρίου, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Μαρία Ματθαίου, Μαρία Παναγιώτου, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ,  Άννα Ματσουκάρη, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Μαρία Αστανιού, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Χρυσήλια Αγγελή, Αντριάνα Χριστοφή.

Όλα τα αποτελέσματα στον 5ο όμιλο:

03.03.2026: Ρουμανία – Μολδαβία 1-0

07.03.2026: Κύπρος – Ρουμανία 0-4

14.04.2026: Μολδαβία – Κύπρος 0-0

18.04.2026: Ρουμανία – Κύπρος 3-0

05.06.2026: Μολδαβία – Ρουμανία 0-0

09.06.2026: Κύπρος – Μολδαβία

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