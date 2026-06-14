Πρωταθλητές μετά από 53 χρόνια οι Νικς!

Η Νέα Υόρκη περίμενε περισσότερα από μισό αιώνα για αυτή τη στιγμή και τελικά τη βίωσε. Οι Νικς επικράτησαν 94-90 των Σαν Αντόνιο Σπερς μέσα στο Frost Bank Center, έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά το 1973.

Λίγες ημέρες μετά τη μυθική ανατροπή στο Game 4, όταν επέστρεψαν από το -29 για να πάρουν τη νίκη με 107-106, οι Νικς ολοκλήρωσαν τη δουλειά στο Τέξας και έγραψαν ιστορία, χαρίζοντας στην πόλη της Νέας Υόρκης τον πρώτο μεγάλο τίτλο στα τέσσερα κορυφαία επαγγελματικά αμερικανικά αθλήματα μετά το Super Bowl των Giants το 2011.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία ηγετική εμφάνιση. Ο ηγέτης των Νικς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 45 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, παίρνοντας στις πλάτες του την επίθεση της ομάδας στα κρίσιμα σημεία.

Σημαντικές βοήθειες προσέφεραν επίσης οι Μάικαλ Μπρίτζες με 14 πόντους και ο Τζος Χαρτ, ο οποίος είχε γεμάτη στατιστική με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Ο Τζι Ανουνόμπι πρόσθεσε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των Σπερς, ο Ντίλαν Χάρπερ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ με 25 πόντους, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στους τελικούς. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πάλεψε με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του. Διψήφιοι ήταν επίσης οι Τζούλιαν Σαμπανί με 14 πόντους και ο Ντέβιν Βασέλ με 12.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, με τους Νικς να δείχνουν ψυχραιμία στις κρίσιμες κατοχές και να διατηρούν το προβάδισμά τους απέναντι στην πίεση των γηπεδούχων.

Με αυτή τη νίκη, οι Νικς έφτασαν στον τρίτο τίτλο της ιστορίας τους μετά τα πρωταθλήματα του 1970 και του 1973, βάζοντας τέλος σε μία από τις μεγαλύτερες αναμονές στην ιστορία του NBA. Αντίθετα, οι Σπερς δεν κατάφεραν να προσθέσουν ακόμη ένα δαχτυλίδι στη συλλογή τους, παραμένοντας με πέντε κατακτήσεις πρωταθλήματος, η τελευταία εκ των οποίων ήρθε το 2014.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε ιδανικά για τη Νέα Υόρκη, η οποία είδε την ομάδα της να επιστρέφει στην κορυφή του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια.

Πηγή: sport-fm.gr