Mε το δεξί η Αυστραλία... κόντρα στις χαμένες ευκαιρίες της Τουρκίας

Η Αυστραλία επικράτησε 2-0 της Τουρκίας στην πρώτη αγωνιστική του Δ’ ομίλου στο Μουντιάλ 2026 και πέτυχαν την πρώτη έκπληξη του τουρνουά.

Οι παίκτες του Πόποβιτς ξεκίνησαν με τρίποντο στο Βανκούβερ και έπιασαν τις ΗΠΑ στην κορυφή, κάνοντας ισχυρό βήμα πρόκρισης.

Ο Ιρανκούντα στο 27′ και ο Μέτκαλφ στο 75′ τιμώρησαν τους άσφαιρους παίκτες του Μοντέλα, με δύο γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα.

Οι Τούρκοι πάλεψαν από το ξεκίνημα για να βρουν δίχτυα, όμως οι Γιλντίζ, Τσαλχάνογλου και Γκιουλέρ έβλεπαν τη μία ευκαιρία να χάνεται πίσω από την άλλη. Δοκάρι είχε ο Μπαρντακτσί, άστοχος από το ένα μέτρο ο Τσέλικ.

Η ομάδα του Πόποβιτς ήταν πιο κυνική στο παιχνίδι της, έκανε σωστή διαχείριση των δυνάμεων της και διάβασε σωστά το παιχνίδι. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή να ξεχυθεί στον αιφνιδιασμό και βρήκε δίχτυα δύο φορές, αφήνοντας άναυδους τους παίκτες του Μοντέλα.

Η Αυστραλία κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα με αυτοθυσία και πήγαινε σε κάθε φάση μανιασμένα προκειμένου να μπλοκάρει τα δυνατά σουτ των αντιπάλων που έδειχναν σταθερά εκνευρισμένοι από την έκβαση του παιχνιδιού.

Ο αγώνας

Η Τουρκία πάτησε καλύτερα στο ξεκίνημα του αγώνα και απείλησε για πρώτη φορά στο τρίτο λεπτό από απανωτά κόρνερ του Τσαλχάνογλου. Ο Γκιουλέρ με δυνατό σουτ στο 7′ έδειξε από νωρίς τη διάθεση των Τούρκων για γρήγορο γκολ.

Ο πιτσιρικάς της Ρεάλ βρήκε άψογα τη μπάλα από το ύψος της κορυφής της περιοχής με μία επαφή, αλλά ο Μπιτς απέκρουσε.

Στην κόντρα, ο Μπος βρήκε με μακρινή μπαλιά τον Ιρανκούντα ο οποίος διείσδυσε από τα αριστερά και πλάσαρε αποτελεσματικά τον Τσακίρ και έκανε το 1-0 στο 27ο λεπτό.

Ο Μπραντακτσί είδε το σουτ-κεραυνό να σταματάει στον Μπιτς και μετά στο δοκάρι στο 30′. Ο Τούρκος στόπερ εξαπέλυσε ένα σουτ που πήρε ανάποδα φάλτσα και έχασε τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση λίγα λεπτά αργότερα.

Οι παίκτες του Μοντέλα έριξαν το βάρος της επίθεσης από την αριστερή πλευρά με τον Γιλμάζ να παίρνει τις περισσότερες ευθύνες, όμως στο πρώτο ημίχρονο δεν απέδωσε η τακτική αυτή. Από την άλλη, τα καγκουρό απειλούσαν μόνο από τα αριστερά με τον Ιρανκούντα, ο οποίος είχε και δεύτερη καλή ευκαιρία στο 45′. Ο Τσακίρ μπλόκαρε το συρτό του σουτ, ενώ είχε ήδη αποφύγει δύο αμυντικούς.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιλντίζ αντικατέστησε τον Γιλμάζ, με τον Ιταλό τεχνικό να ήταν αποφασισμένος να φρεσκάρει την πλευρά που είχε στοχεύσει να απειλήσει περισσότερο.

Στο 57′ ο Γκιουλέρ εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, αλλά απέκρουσε ο Μπιτς έπειτα από αλλαγή πορείας και έδιωξε σε κόρνερ.

Το δεύτερο γκολ σημειώθηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο για την Αυστραλία στο 75ο λεπτό. Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Μέτκλαφ βρέθηκε απέναντι στον Τσακίρ και σούταρε δυνατά σημαδευόντας την αριστερή κάτω γωνία.

Στο 78′ ο Ακτούρκογλου με ένα γυριστό σουτ από τα τρία μέτρα βρήκε πάνω στον Μπιτς, συνεχίζοντας το σερί αστοχίας για την ομάδα του. Στο 86′, ακόμη ένα φάουλ, αυτή τη φορά με τον Τσαλχάνογλου, σταμάτησε από τον Μπιτς που διάλεξε σωστή πλευρά να πέσει.

Αυστραλία: Μπιτς, Τσιρτσάτι, Σούταρ, Μπουργκές, Ιταλιάνο, Ο’Νιλ, Όκον-Ένγκελστερ, Μπος, Ιρανκούντα, Μέτκαλφ, Τουρέ

Τουρκία: Τσακίρ, Καντιόγλου, Μπαρντακτσί, Ντεμιράλ, Τσέλικ, Γιούκτσεκ, Τσαλχάνογλου, Γιλμάζ (45′ Γιλντίζ), Κοκτσού (62′ Ακγούν), Γκιουλέρ, Ακτούργκογλου

Πηγή: sport24.gr