Εθνική Γυναικών: Στη Μολδαβία για τον αγώνα της Τρίτης

Η Εθνική μας ομάδα Γυναικών ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Κύπρο και μεταβαίνει σήμερα στη Μολδαβία για τον πρώτο από τους δύο εκτός έδρας αγώνες της στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο αγώνας με τη Μολδαβία θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Απριλίου στην πόλη Nisporeni και συγκεκριμένα στο « Nisporeni Central» και θα αρχίσει στις 17:00.

Από τη Μολδαβία η αποστολή της Εθνικής μας θα ταξιδέψει για το Βουκουρέστι όπου το Σάββατο 18 Απριλίου, θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ρουμανίας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Stadionul Arcul de Triumf» και θα αρχίσει στις 16:00.

Κύπρος, Μολδαβία και Ρουμανία συμμετέχουν στον 5ο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας και μέχρι τώρα στον όμιλο μας έγιναν οι αγώνες Ρουμανία – Μολδαβία 1-0 και Κύπρος – Ρουμανία 0-4.

Όπως δήλωσε και ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης, στα τρία παιχνίδια που απομένουν μέχρι το φινάλε στόχος μας παραμένει σε κάθε παιχνίδι η νίκη νια φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.

Στην αποστολή για τους δύο καθοριστικούς εκτός έδρας αγώνες συμπεριλήφθηκαν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Μαρία Ματθαίου, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Γαλήνη Ζαχαρίου, Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου, Στέφι Χάρτυ, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Αντριάνα Τσούκκα, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Έλενα Αριστοδήμου, Μαρία Αστανιού, Άννα Ματσουκάρη, Αντριάνα Χριστοφή.