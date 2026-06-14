To Mαρόκο χάλασε σερί 21 διοργανώσεων της Βραζιλίας

Κακή αρχή για Βραζιλία, συνέχισε από εκεί που το άφησε στο προηγούμενο Μουντιάλ το Μαρόκο! Μετά από ένα πολλά υποσχόμενο πρώτο ημίχρονο στο οποίο οι πρωταθλητές Αφρικής προηγήθηκαν με υπέροχο γκολ του Σαϊμπάρι και η «σελεσάο» ισοφάρισε με μαγικό τέρμα του Βινίσιους ήρθε το απόλυτο... χάος! Και αυτό γιατί στο δεύτερο μέρος οι δυο ομάδες έκαναν διαχείριση και έμειναν στο 1-1 στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ανώτερο το Μαρόκο για το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μέρους, αφυπνίστηκε και ισοφάρισε μετά το cooling break η Βραζιλία, που στο δεύτερο ημίχρονο είχε δυο ευκαιρίες, τις οποίες ωστόσο εξουδετέρωσε ο εξαιρετικός Γιασίν Μπόνο.

Έσπασε σερί 21 σερί διοργανώσεων στα οποία η Βραζιλία ξεκινά με νίκη, ενώ αντίθετα το Μαρόκο για έβδομη φορά δεν καταφέρνει να ξεκινήσει με το δεξί σε ένα Μουντιάλ!

To ματς:

Αν κανείς περίμενε ότι το Μαρόκο θα έμπαινε «παθητικά» στην αναμέτρηση, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι βορειοαφρικανοί, αντίθετα, έκαναν εξαιρετική εκκίνηση στο ματς, κυκλοφορώντας την μπάλα και πλησιάζοντας περισσότερες φορές, με αξιώσεις την περιοχή της Βραζιλίας, η οποία δυσκολευόταν να περάσει την μπάλα από την άμυνα στο κέντρο, με αποτέλεσμα η επανάκτηση της μπάλας να γίνεται «θέμα χρόνου».

Ανωτερότητα με το «καλημέρα»

Αν κανείς περίμενε ότι το Μαρόκο θα έμπαινε «παθητικά» στην αναμέτρηση, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι βορειοαφρικανοί, αντίθετα, έκαναν εξαιρετική εκκίνηση στο ματς, κυκλοφορώντας την μπάλα και πλησιάζοντας περισσότερες φορές, με αξιώσεις την περιοχή της Βραζιλίας, η οποία δυσκολευόταν να περάσει την μπάλα από την άμυνα στο κέντρο, με αποτέλεσμα η επανάκτηση της μπάλας να γίνεται «θέμα χρόνου». Στο 6’ ήρθε και η πρώτη απειλή για την εστία του Άλισον. Φοβερή ενέργεια του Μαζράουι από τα αριστερά, αυτός μπήκε περιοχή, έκανε γύρισμα, η μπάλα πέρασε, έφτασε στον Ελ Αϊναουΐ που σούταρε άτσαλα πάνω στα σώματα.

Η ομάδα του Μοχάμεντ Ουάμπι διατήρησε τον έλεγχο των κινήσεων και στο 21’ η ανωτερότητά της μετουσιώθηκε σε γκολ. Ήταν μια πολύ ωραία πάσα του Ελ Αϊνάουϊ στην πλάτη της άμυνας, με τον Σαϊμπάρι να κινείται ανάμεσα στα στόπερ και να βρίσκεται σε σωστό σημείο. Ο άσος της Αϊντχόφεν με εξαιρετικό σκάψιμο με το «μυτάκι» πέρασε την μπάλα πάνω από τον Άλισον και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0 το οποίο ήταν δίκαιο βάσει εικόνας.

Αφύπνιση μετά το cooling break

Παρά το γεγονός ότι το Μαρόκο, μετά την… ενυδατική ανάσα του cooling break έχασε καλή στιγμή στο 27’ με τον Χακίμι, η Βραζιλία, έδειξε ότι άρχιζε σιγά-σιγά, να πιάνει «σφυγμό»! Έτσι στο 31’ ήρθε και η ισοφάριση από μια μαγική ενέργεια του Βινίσιους, ο οποίος πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε το σλάλομ και με ένα ΜΑΓΙΚΟ τελείωμα, την έστειλε στο απέναντι «παραθυράκι» της εστίας του Μπόνο για το 1-1!

Το ματς έγινε πιο σκληρό, αφού οι Μαροκινοί, έδωσαν την μπάλα στη Βραζιλία, πράγμα επικίνδυνο και επιχειρούσαν να βρουν κάποια αξιόλογη φάση στην κόντρα.

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους και συγκεκριμένα στο 45’+2’ η ομάδα του Αντσελότι απείλησε με τη σέντρα του Σάντος από τα αριστερά, τον Πακετά να τη βλέπει να έρχεται και να κάνει ένα όμορφο γυριστό, αλλά ο Μπόνο απέκρουσε σε κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο με το 1-1 να συνοδεύει τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια.

Δείχνοντας απογοητευμένος από την απόδοσή τους, ο Κάρλο Αντσελότι, προχώρησε στην αντικατάσταση των Ιμπάνιες και Κασεμίρο, στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους, ρίχνοντας στη μάχη τον Ντανίλο και τον Φαμπίνιο αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου μέρους κύλησε με πολύ κακό ρυθμό και με τους δυο προπονητές να προχωρούν σε αλλαγές προκειμένου να φρεσκάρουν τις ομάδες τους.

Επιτέλους... τελική

Χρειάστηκε να περάσει και το cooling break και να φτάσουμε στο 78ο λεπτό, ώστε να καταγραφεί η πρώτη αξιόλογη στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου. Από μια απομάκρυνση της άμυνας της «σελεσάο» η μπάλα πήγε αριστερά στον Βινίσιους, αυτός έκανε το γύρισμα στον Ραφίνια, που με μονοκόμματο, συρτό πλασέ προσπάθησε να νικήσει τον Μπόνο, ο οποίος μπλόκαρε με ευκολία.

Λίγο πριν το φινάλε ήρθε ένα ακόμη σουτ, αυτή τη φορά για το Μαρόκο, με τον Αλ Αϊνάουϊ να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά και τον Άλισον να αποκρούει σε διπλό χρόνο, πριν ο Ελ Μαϊμουνί την σπρώξει στα δίχτυα.

Οι ενδεκάδες

Βραζιλία: Άλισον - Ιμπάνιες (46' Ντανίλο), Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος - Κασεμίρο (46' Φαμπίνιο), Γκιμαράες (80' Ντανίλο Σάντος) - Ραφίνια, Πακετά (61' Λουίς Ενρίκε), Βινίσιους - Τιάγκο (61' Κούνια)

Μαρόκο: Μπόνο - Χακίμι, Ντιοπ, Ριάντ, Μαζραουί (80' Σαλάχ-Αντίν) - Μπουαντί, Ελ Αϊναουί – Ντίαθ (64' Ταλμπί), Ουναΐ (64' Ελ Μουραμπέτ), Ελ Κανούς (80' Αμαϊμουνί) - Σαϊμπάρι (89' Ραχίμι)

Πηγή: sport-fm.gr