Νέο Ρεκόρ Κύπρου και Ελλάδας για τη Σάββια Χατζηχαραλάμπους

Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κανό–Καγιάκ στο Μόντεμορ της Πορτογαλίας, με την πρωταθλήτριά μας Σάββια Κυριακή Χατζηχαραλάμπους να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης στο αγώνισμα του καγιάκ.

Η κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης ήρθε στον ημιτελικό των 1000 μ., όπου η Σάββια πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή κούρσα με χρόνο 4:01'', καταρρίπτοντας το προσωπικό της ρεκόρ κατά πέντε ολόκληρα δευτερόλεπτα και σημειώνοντας ταυτόχρονα νέο ρεκόρ Κύπρου και Ελλάδας. Η επίδοση αυτή της χάρισε την πρόκριση στον Β΄ Τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όπου κατέλαβε την 6η θέση. Πρόκριση στον Β τελικό εξασφάλισε η πρωταθλήτρια μας και στην κούρσα των 500 μ, καταλαμβάνοντας την 7η θέση με χρόνο 1:54.117, επίδοση που επίσης αποτελεί την ταχύτερη που έχει επιτευχθεί ποτέ από αθλήτρια της Κύπρου και της Ελλάδας στο συγκεκριμένο επίπεδο διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν τη συνεχή πρόοδο της αθλήτριάς μας και τη σταθερή ανοδική της πορεία. Η Σάββια βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στους μεγάλους τελικούς των κορυφαίων διεθνών διοργανώσεων και το μέλλον προδιαγράφεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο.