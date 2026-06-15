Εξέλιξη με Ντιουνκού στην Ομόνοια που ξεκαθάρισε... τις ελλείψεις στο παζλ

Δύο χρονιά μετά την έναρξη της συνεργασίας τους Ομόνοια και Ντιουνκού θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δυο πλευρές δεν τα βρήκαν για ανανέωση της συνεργασίας τους και έτσι ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής θα αποχωρήσει από το «Ηλίας Πούλλος».

Σημειώνεται ότι ο Ντιουνκού ήταν η τελευταία εκκρεμότητα από το υφιστάμενο ρόστερ και έτσι πλέον υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τα κομμάτια που χρειάζονται να προστεθούν στο παζλ για τη νέα χρονιά.

Όπως είναι αναμενόμενο, με δεδομένο κιόλας ότι αποχώρησε και ο Μασούρας από τους πρωταθλητές, οι ιθύνοντες του προγραμματισμού προχωράνε και με περιπτώσεις που αφορούν το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής.