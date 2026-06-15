Zakarin και Meteleva θριάμβευσαν ξανά στον αγώνα ποδηλατικής ανάβασης «0-2000 Challenge»

Γι’ άλλη μία χρονιά ο Aidar Zakarin και η Τamara Meteleva ήταν οι θριαμβευτές στον αγώνα ποδηλατικής ανάβασης «0-2.000 Challenge», ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 13-14 Ιουνίου από την Activate Cyprus, στο πλαίσιο του Troodos Sports Festival.

Ο Aidar Zakarin πετυχαίνει να κερδίσει τον αγώνα, για τέταρτη συνεχόμενη φορά, καθώς αναδεικνύεται νικητής από το 2023 κι εντεύθεν. Για την Tamara Meteleva είναι η δεύτερη σερί νίκη στον αγώνα, στον οποίο έλαβαν μέρος πέραν των 100 αθλητών και αθλητριών.

Ξανά μάχη Zakarin και Kolenchits

Όπως και πέρσι, Aidar Zakarin και Kirill Kolenchits κλείδωσαν τις δύο πρώτες θέσεις, μαζεύοντας αμφότεροι, σύμφωνα με το νέο σύστημα βαθμολόγησης, συνολικά 30 βαθμούς στις δυο ημέρες του αγώνα, όπως και οι Μιχάλης Θεοχάρους και Χαράλαμπος Χαραλάμπους.

Ο Aidar Zakarin, της TRIBE Cycling Club, ανέβηκε στην πρώτη θέση του βάθρου, κερδίζοντας την πρωτιά στη γενική κατάταξη, όντας ταχύτερος τόσο στη διαδρομή των 71χλμ, από τον Μόλο Λεμεσού μέχρι το ψηλότερο σημείο της Κύπρου, τον Όλυμπο, όσο και στην ατομική χρονομέτρηση (ΙΤΤ).

Με την χρονομέτρηση της διαδρομής που έγινε το Σάββατο (13/06) να ξεκινάει από το Φράγμα του Κούρη, o Ζakarin έκανε χρόνο 1:48:18, ενώ ο Kolenchits τερμάτισε σε 1:50:54. Στην ατομική χρονομέτρηση της Κυριακής (14/06), απόστασης 3,5χλμ, ο πρώτος κατέγραψε χρόνο 08:36 και ο δεύτερος 09:34.

Έτσι, ο Zakarin με συνολικό χρόνο 1:56:55 ήταν πρώτος γενικής και ο Kirill Kolenchits της TeamVertigo δεύτερος με 2:00:29. Στο τρίτο σκαλοπάτι ανέβηκε ο Μιχάλης Θεοχάρους της Famagusta Cycling Team με 2:13:03, αφήνοντας τέταρτο τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους του ΑΠΟΕΛ (2:56:29).

Στην κατηγορία των γυναικών, η Tamara Meteleva αναδείχθηκε γι’ ακόμη μία χρονιά νικήτρια, με συνολικό χρόνο 2:33:58. Συγκεκριμένα, η ποδηλάτρια της TRAKTOR έκανε τη διαδρομή των 71χλμ σε 2:22:04, ενώ στην Ατομική Χρονομέτρηση (ΙΤΤ) είχε χρόνο 11:54.

Στον αγώνα μικρότερης απόστασης (21χλμ), «1000-2000», ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (13/06), με τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη διαδρομή από το Πέρα Πέδι μέχρι το Τρόοδος, νικητής ήταν ο νεαρός Βασίλης Κούταλης της Kornos Cycling Club με χρόνο 1:12:36, ενώ στις γυναίκες την πρωτιά πήρε η Nadia Bogdanova με 2:03:11.

Τον αγώνα «0-2.000 Challenge» διοργανώνει η Activate Cyprus. Χορηγοί είναι η ΕΤΑΠ Τροόδους, η Ventus και η ασφαλιστική Atlantic, ενώ υποστηρίζει το Troodos Hotel. Διεξάγεται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.activatecyprus.com/0-2000cyclingchallenge