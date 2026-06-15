Με βασικό τον Βοζίνια και αλλαγή τον Σεμέδο, το Πράσινο Ακρωτήρι σόκαρε την Ισπανία!

Η πρώτη «βόμβα» του Μουντιάλ 2026 είναι γεγονός! Το Πράσινο Ακρωτήριο στην πρώτη συμμετοχή του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, κράτησε στο 0-0 την Ισπανία (εκ των φαβορί της διοργάνωσης) στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα στο εναρκτήριο παιχνίδι του 8ου ομίλου κι έβαλε «φωτιά» στο γκρουπ.

Οι Ισπανοί πίεσαν εξαρχής έχοντας σταθερά πάνω από 70% κατοχή μπάλας, όμως δεν έδειξαν να έχουν ιδέες και τρόπους για να προσεγγίσουν την αντίπαλη περιοχή. Κι όποτε το έκαναν, είτε αστοχούσαν (δοκάρι Φεράν Τόρες στο 40’), είτε έπεφταν πάνω στον εντυπωσιακό - πρώην τερματοφύλακα της ΑΕΛ - Βοζίνια ο οποίος είχε κατεβάσει «ρολά» (αποκρούσεις σε Ογιαρθάμπαλ στο 40΄, Τόρες 45’, Λαπόρτ 45’+3’, Ρουίθ 56’ και Μερίνο 73’).

Ο Ντε Λα Φουέντε επιστράτευσε άρον-άρον απ’ τον πάγκο και τον (όχι απόλυτα έτοιμο) Λαμίν Γιαμάλ, όμως η Ισπανία παρέμεινε εγκλωβισμένη, δεν βρήκε γκολ και το Πράσινο Ακρωτήρι άντεξε σθεναρά ως το φινάλε παίρνοντας το ιστορικό «Χ».

Σημειώνεται ότι ο πρώην παίκτης της Ομόνοιας, Γουίλι Σεμέδο, αγωνίστηκε ως αλλαγή, ενώ στον πάγκο έμεινε ο Ροντρίγκες του Απόλλωνα.

Διαιτητής: Αντχάμ Μακχαντμέχ (Ιορδανία)

Κίτρινες: 90’+3’ Πέδρι - 16’ Λόπες Καμπράλ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Φαμπιάν Ρουίθ (71’ Μερίνο), Γκάβι (71’ Γιαμάλ), Ρόδρι (87’ Γουίλιαμς), Πέδρι, Φεράν Τόρες (81’ Όλμο), Ογιαρθάμπαλ.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο): Βοζίνια, Μορέιρα, Μπόρζες, Λόπες, Λόπες Καμπράλ (76’ Ζοάο Παουλο), Πίνα, Ζοβάν Καμπράλ (61 Σεμέδο), Μοντέιρο (79’ Αρκάνζο), Λάρος Ντουάρτε (61’ Ντερόι Ντουάρτε), Λιβραμέντο (61’ Ντα Κόστα), Μέντες.