Μακρίδης: «Κάποιες φορές οι λεπτομέρειες παίζουν το ρόλο τους»

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής μετά το σημερινό παιχνίδι με τη Φινλανδία δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια που κατέβαλαν οι διεθνείς μας.

«Νομίζω βγάλαμε αντίδραση, παρουσιαστήκαμε πολύ διεκδικητικοί από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν αφήσαμε το παιχνίδι και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Παρά το σημερινό σκορ που μας αφήνει στενοχωρημένους, μετά τη βαριά ήττα από την Ισπανία ήρθαμε εδώ για να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μακρίδης και συνέχισε:

«Είχαμε και ευκαιρίες αλλά και προϋποθέσεις για να σκοράρουμε όμως στο ποδόσφαιρο κάποιες φορές οι λεπτομέρειες παίζουν σημασία. Τις φάσεις που βρήκαν οι Φινλανδοί τις τέλειωσαν, ειδικά με το πέναλτι και στο δεύτερο γκολ, προσπαθήσαμε αρκετά..

Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και κοιτάζουμε τη συνέχεια των υποχρεώσεων μας».