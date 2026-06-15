Έδειξε τις προθέσεις του

Παρά την αρνητική τροπή που είχε για την ΑΕΚ το θέμα Κωνσταντίνου Λαΐφη (ο παίκτης μένει στον ΑΠΟΕΛ), εντούτοις οι Λαρνακείς, με την κίνησή τους να αποκτήσουν τον 33χρονο διεθνή κεντρικό αμυντικό, προσφέροντας 400 χιλιάδες στην ομάδα της Λευκωσίας και κλειστό τριετές συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή, έδειξαν ότι φέτος είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν χρήματα και να ενισχύσουν ουσιαστικά την ομάδα τους.

Παράλληλα, το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξε ο Άντρος Καραπατάκης για να εντάξει στην ΑΕΚ έναν παίκτη της αξίας του Λαΐφη, καταδεικνύει πως ο ισχυρός άνδρας των κιτρινοπράσινων είναι διατεθειμένος, εφόσον υπάρξει πρόσφορο έδαφος, να κάνει μία δυνατή κίνηση αυτό το καλοκαίρι που θα προκαλέσει αίσθηση, σε μια προσπάθεια, μεταξύ άλλων, να αντιστρέψει για τα καλά το κλίμα μετά τα όχι και τόσο θετικά σχόλια που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα από μερίδα του φίλαθλου κόσμου, που δεν είδε με καλό μάτι την παραίτησή του τον περασμένο Μάρτιο…

Πάντως, στην ΑΕΚ δεν πτοούνται από την κατάληξη που είχε το θέμα Λαΐφη και συνεχίζουν απρόσκοπτοι τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, μπαίνοντας στην τελευταία εβδομάδα των διακοπών πριν από την έναρξη των εργομετρικών εξετάσεων και την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα περίοδο. Οι εκκρεμότητες δεν είναι λίγες.

Πρωτίστως, το θέμα που «καίει» είναι του προπονητή. Λογικά τις αμέσως προσεχείς μέρες θα υπάρξει ανακοίνωση για τον εκλεκτό του Τσάβι Ρόκα που θα καθίσει στον πάγκο, αφού ο χρόνος πιέζει. Όσον αφορά στα μεταγραφικά, η ΑΕΚ θέλει να αντικαταστήσει επάξια του κενό του Πέρε Πονς, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του 20χρονου Βούλγαρου μέσου Ιβάν Πάνκοφ.