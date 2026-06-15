Απίστευτος Γιούργκεν Κλοπ: «Κλείνω τα 59 και παραμένω ηλίθιος!»

Επικός Γιούργκεν Κλοπ, έδωσε απίστευτο content κατά το σχολιασμό του αγώνα Γερμανία-Κουρασάο 7-1. Ξέσπασε η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν πάνω στους... άμοιρους νησιώτες της Καραϊβικής, αγωνιστικά δεν υπήρχαν και πολλά να σχολιάσει κανείς, όμως κάποιες «ατάκες» του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ έγινε μείζον θέμα συζήτησης στη Γερμανία.

Ο Κλοπ, που εδώ και χρόνια θεωρείται πιθανός διάδοχος του Νάγκελσμαν στην εθνική ομάδα, δήλωσε στο Magenta TV από τον αγωνιστικό χώρο στο Χιούστον: «Ευτυχώς, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είναι αυτός που επιλέγει την ομάδα... ακόμη.» Ο πρώην παίκτης της Μπάγερν και συμπαρουσιαστής του, Τόμας Μίλερ, γέλασε και του απάντησε: «Κλόπο, είμαστε ακόμη στον Ιούνιο. Εσύ έχεις ήδη φτάσει στον Σεπτέμβριο.»

Η λέξη «ακόμη» ερμηνεύτηκε από πολλούς τηλεθεατές στη Γερμανία ως υπαινιγμός ότι το μέλλον του Νάγκελσμαν στον πάγκο της εθνικής ενδέχεται να εξαρτηθεί από την πορεία της ομάδας στο τουρνουά. Μετά τη σαρωτική νίκη της Γερμανίας, ο Κλοπ απολογήθηκε στον προπονητή με μια σειρά από φοβερές ατάκες: «Είμαστε κι εμείς, έστω ανεπίσημα, μέρος της ομάδας και είμαστε απόλυτα στο πλευρό σου. Ανακάλυψα ήδη τη λέξη που μάλλον θα είναι η πιο μισητή της χρονιάς: “ ακόμη”. Θα μπορούσα να είχα δώσει μια γροθιά στον εαυτό μου γι’ αυτό που είπα, αλλά ήταν ήδη αργά και ήμουν ζωντανά στην τηλεόραση. Μου ξέφυγε εντελώς αυθόρμητα και δεν έχει απολύτως καμία σημασία ή προέκταση. Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι την Τρίτη κλείνω τα 59 και εξακολουθώ να είμαι ηλίθιος!»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ