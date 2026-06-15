Ησυχία πριν την... καταιγίδα

Καλά κλειστά κρατούν τα… μεταγραφικά τους χαρτιά στον Απόλλωνα. Ο Λοσάδα και οι συνεργάτες του βρίσκονται σε εντατικές επαφές για υλοποίηση του πλάνου ενίσχυσης ώστε η ομάδα της Λεμεσού να παρουσιαστεί πανέτοιμη για τις υποχρεώσεις της νέας περιόδου σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ο Απόλλωνας είναι η μοναδική από τις παραδοσιακά μεγάλες ομάδες που δεν έχει ανακοινώσει μεταγραφή μέχρι στιγμής. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει αρχίσει η μελέτη. Το αντίθετο! Οι διεργασίες είναι έντονες και οι επαφές συνεχείς, γι’ αυτό και είναι θέμα χρόνου να ανοίξει ο… χορός των μεταγραφών.

Η ομάδα προγραμματισμού των κυανόλευκων έχει ήδη καταρτίσει πλάνο και γνωρίζει ποιες θέσεις «καίνε». Η προσοχή στράφηκε στο κέντρο της άμυνας και στο κέντρο της επίθεσης, όπου οι προσθήκες από το πάνω ράφι είναι δεδομένες.