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Ησυχία πριν την... καταιγίδα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ησυχία πριν την... καταιγίδα

Η ομάδα προγραμματισμού των κυανόλευκων έχει ήδη καταρτίσει πλάνο

Καλά κλειστά κρατούν τα… μεταγραφικά τους χαρτιά στον Απόλλωνα. Ο Λοσάδα και οι συνεργάτες του βρίσκονται σε εντατικές επαφές για υλοποίηση του πλάνου ενίσχυσης ώστε η ομάδα της Λεμεσού να παρουσιαστεί πανέτοιμη για τις υποχρεώσεις της νέας περιόδου σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ο Απόλλωνας είναι η μοναδική από τις παραδοσιακά μεγάλες ομάδες που δεν έχει ανακοινώσει μεταγραφή μέχρι στιγμής. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει αρχίσει η μελέτη. Το αντίθετο! Οι διεργασίες είναι έντονες και οι επαφές συνεχείς, γι’ αυτό και είναι θέμα χρόνου να ανοίξει ο… χορός των μεταγραφών.

Η ομάδα προγραμματισμού των κυανόλευκων έχει ήδη καταρτίσει πλάνο και γνωρίζει ποιες θέσεις «καίνε». Η προσοχή στράφηκε στο κέντρο της άμυνας και στο κέντρο της επίθεσης, όπου οι προσθήκες από το πάνω ράφι είναι δεδομένες. 

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