Kέρδισε εκατομμύρια followers μετά τα... στοπ στην Ισπανία ο Βοζίνια

Ο πρώτος... ήρωας του φετινού Μουντιάλ ακούει στο όνομα, Βοζίνια!

Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου που αγωνίζεται στην Τσάβεζ, ομάδα της Β' Πορτογαλίας (!), έχοντας περάσει στο παρελθόν από την Κύπρο και την ΑΕΛ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη «λευκή» ισοπαλία της χώρας του με αντίπαλο την πανίσχυρη Ισπανία, κατεβάζοντας «ρολά» απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης!

Όπως ήταν λογικό, ο πολύπειρος κίπερ αναδείχθηκε MVP του αγώνα χάρη στην κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του.

Μια βραδιά που αναμένεται να του αλλάξει τη ζωή, αν κρίνουμε και από τη δημοσιότητα που πήρε μετά και το αποψινό παιχνίδι!

Χαρακτηριστικό είναι πως πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Βοζίνια μετρούσε 50 χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram, ενώ, μετά το τέλος του αγώνα με την Ισπανία, ξεπέρασε τους 1,6 εκατομμύρια followers!

🤣 La reacción de Vozinha al descubrir que ha pasado de 50.000 seguidores en Instagram a más de 1.6000.000



🏆 Las historias del Mundial son increíbles



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/d8yO9z5HPV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 15, 2026

Vozinha, take a bow. 👏🇨🇻



The Cape Verde goalkeeper produced a heroic display in the historic 0-0 draw with Spain:



🧤 7 saves

🧤 6 saves from inside the box

🧤 Clean sheet



He's only the fourth goalkeeper to record 7+ saves and a clean sheet in a World Cup match since 2018. pic.twitter.com/uToXSg1yTx — Big Moments (@bigg_moments) June 15, 2026

Πηγή: sport-fm.gr