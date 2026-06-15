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Kέρδισε εκατομμύρια followers μετά τα... στοπ στην Ισπανία ο Βοζίνια

ΓΗΠΕΔΟ

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Kέρδισε εκατομμύρια followers μετά τα... στοπ στην Ισπανία ο Βοζίνια

Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΛ ήταν πρωταγωνιστής στην ιστορική βραδιά του Πράσινου Ακρωτηρίου

Ο πρώτος... ήρωας του φετινού Μουντιάλ ακούει στο όνομα, Βοζίνια!

Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου που αγωνίζεται στην Τσάβεζ, ομάδα της Β' Πορτογαλίας (!), έχοντας περάσει στο παρελθόν από την Κύπρο και την ΑΕΛ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη «λευκή» ισοπαλία της χώρας του με αντίπαλο την πανίσχυρη Ισπανία, κατεβάζοντας «ρολά» απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης!

Όπως ήταν λογικό, ο πολύπειρος κίπερ αναδείχθηκε MVP του αγώνα χάρη στην κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του.

Μια βραδιά που αναμένεται να του αλλάξει τη ζωή, αν κρίνουμε και από τη δημοσιότητα που πήρε μετά και το αποψινό παιχνίδι!

Χαρακτηριστικό είναι πως πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Βοζίνια μετρούσε 50 χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram, ενώ, μετά το τέλος του αγώνα με την Ισπανία, ξεπέρασε τους 1,6 εκατομμύρια followers!

 

 

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

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Kέρδισε εκατομμύρια followers μετά τα... στοπ στην Ισπανία ο Βοζίνια

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