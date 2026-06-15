Δεύτερη φετινή νίκη του Χάρη Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΜ

Άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του στη φετινή χρονιά, ο Χάρης Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΜ, κερδίζοντας το «Κύπελλο Αμμοχώστου» ΚΟΜΠΑΚ, τέταρτο Πρωταθληματικό αγώνα του 2026, ο οποίος διεξήχθη χθες Κυριακή 14/06/2026, στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Σκοπευτηρίου Λεμεσού στο Αρμενοχώρι.

Ο Σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΜ, πέτυχε τη δεύτερη του νίκη στο ΚΟΜΠΑΚ, καθώς το Φεβρουάριο είχε κερδίσει και τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, το «Κύπελλο Κερύνειας».

Ο Κωνσταντίνου είχε μόλις δύο απώλειες (24+25+25+24) και με 98/100 εξασφάλισε την πρώτη θέση στη Γενική Κατάταξη. Η δεύτερη και τρίτη θέση με βάση και την προκήρυξη, κρίθηκε σε αγώνα μπαράζ, καθώς τέσσερις Σκοπευτές ισοβάθμησαν με 96/100. Ο Ιάσονας Τζιοβάνη της ΣΚΟΕΠΑ, ο Λεύκιος Μιλτιάδους της ΣΚΟΛΕΜ, ο Κύπρος Κυπριανού της ΣΚΟΛΕΥ και ο Ανδρέας Ανδρέου της ΣΚΟΛΑΡ, ο οποίος δεν πήρε μέρος στον αγώνα μπαράζ και κατέλαβε την πέμπτη θέση.

Νικητής στη διαδικασία του αγώνα μπαράζ με 24/25, αναδείχθηκε ο Ιάσονας Τζιοβάνη, ο οποίος εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε ο Κύπρος Κυπριανού, ο οποίος ισοβάθμησε με τον Λεύκιο Μιλτιάδους με 23/25 και επικράτησε στον αγώνα σιούτ όφ με 5 επιτυχίες έναντι 4 του αντιπάλου του, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Την πρώτη εξάδα, η οποία επιβραβεύεται, συμπλήρωσε ο Γιώργος Κυπραίος της ΣΚΟΛΕΜ με 94/100.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Μάριος Μπείτης της ΣΚΟΚΕΡ με 93/100. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Ροδοσθένης Ροδοσθένους του ΣΚΟΠΑΦ με 90/100 και την τρίτη ο Ηλίας Σταμπόλης της ΣΚΟΛΑΡ με 88/100.

Στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Σώζος Σεϋμένης της ΣΚΟΑΜ με 86/100. Τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέκτησαν αντίστοιχα ο Γιώτης Χρίστου της ΣΚΟΛΕΜ και ο Σωτήρης Χατζηκουμή της ΣΚΟΕΠΑ με την ίδια επίδοση 86/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Μάριος Μπείτης της ΣΚΟΚΕΡ με 93/100, τη δεύτερη ο Ρένος Χαραλάμπους της ΣΚΟΛΕΜ με 85/100 και την τρίτη ο Stephen Supple με 84/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Κωστάκης Νεοκλέους της ΣΚΟΛΑΡ με 87/100. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Κωστάκης Κωνσταντίνου επίσης της ΣΚΟΛΑΡ με 85/100 και την τρίτη ο Γιάννος Νεοφύτου της ΣΚΟΛΕΥ με 80/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Πέτρος Κυρίτσης της ΣΚΟΛΑΡ με 82/100, τη δεύτερη ο Ανδρέας Κατζιανής της ΣΚΟΑΜ με 77/100 και την τρίτη ο Γιώργος Ευστρατίου της ΣΚΟΛΕΜ με 60/100.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Γιάροσλαβ Νόβικοφ της ΣΚΟΛΕΜ με 82/100. Δεύτερος κατετάγη ο Μαρίνος Χωματένος της ΣΚΟΛΑΡ με 78/100 και τρίτος ο Μάριος Τζιαπούρας της ΣΚΟΚΕΡ με 72/100.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν ο Πρόεδρος της ΣΚΟΑΜ και μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Λουκάς Χάματσος, ο Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΚ Κωστάκης Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ΦΙΤΑΣΚ Γρηγόρης Τούμπας, το Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Λευτέρης Χριστοδούλου, ο Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΑΜ Πάμπος Χαραλάμπους και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικης Οργάνωσης Αμμοχώστου Stephen Supple (Χορηγός του αγώνα), Ανδρέας Κατζιανής και Ανδρέας Χαραλάμπους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – OPEN

1. Χάρης Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΜ 98/100

2. Ιάσονας Τζιοβάνη ΣΚΟΕΠΑ 96/100 + 24

3. Κύπρος Κυπριανού ΣΚΟΛΕΥ 96/100 + 23 + 5

4. Λεύκιος Μιλτιάδους ΣΚΟΛΕΜ 96/100 + 23 + 4

5. Ανδρέας Ανδρέου ΣΚΟΛΑΡ 96/100

6. Γιώργος Κυπραίος ΣΚΟΛΕΜ 94/100

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Μάριος Μπείτης ΣΚΟΚΕΡ 93/100

2. Ροδοσθένης Ροδοσθένους ΣΚΟΠΑΦ 90/100

3. Ηλίας Σταμπόλης ΣΚΟΛΑΡ 88/100

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Σώζος Σεϋμένης ΣΚΟΑΜ 86/100

2. Γιώτης Χρίστου ΣΚΟΛΕΜ 86/100

3. Σωτήρης Χατζηκουμή ΣΚΟΕΠΑ 86/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ

1. Μάριος Μπείτης ΣΚΟΚΕΡ 93/100

2. Ρένος Χαραλάμπους ΣΚΟΛΕΜ 85/100

3. Stephen Supple ΣΚΟΑΜ 84/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1. Κωστάκης Νεοκλέους ΣΚΟΛΑΡ 87/100

2. Κωστάκης Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΑΡ 85/100

3. Γιάννος Νεοφύτου ΣΚΟΛΕΥ 80/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ

1. Πέτρος Κυρίτσης ΣΚΟΛΑΡ 82/100

2. Ανδρέας Κατζιανής ΣΚΟΑΜ 77/100

3. Γιώργος Ευστρατίου ΣΚΟΛΕΜ 60/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Γιάροσλαβ Νόβικοφ ΣΚΟΛΕΜ 82/100

2. Μαρίνος Χωματένος ΣΚΟΛΑΡ 78/100

Μάριος Τζιαπούρας ΣΚΟΚΕΡ 72/100