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Δεύτερη φετινή νίκη του Χάρη Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΜ

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεύτερη φετινή νίκη του Χάρη Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΜ

Στο «Κύπελλο Αμμοχώστου» ΚΟΜΠΑΚ, στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού

Άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του στη φετινή χρονιά, ο Χάρης Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΜ, κερδίζοντας το «Κύπελλο Αμμοχώστου» ΚΟΜΠΑΚ, τέταρτο Πρωταθληματικό αγώνα του 2026, ο οποίος διεξήχθη χθες Κυριακή 14/06/2026, στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Σκοπευτηρίου Λεμεσού στο Αρμενοχώρι.

Ο Σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΜ, πέτυχε τη δεύτερη του νίκη στο ΚΟΜΠΑΚ, καθώς το Φεβρουάριο είχε κερδίσει και τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, το «Κύπελλο Κερύνειας».

Ο Κωνσταντίνου είχε μόλις δύο απώλειες (24+25+25+24) και με 98/100 εξασφάλισε την πρώτη θέση στη Γενική Κατάταξη. Η δεύτερη και τρίτη θέση με βάση και την προκήρυξη, κρίθηκε σε αγώνα μπαράζ, καθώς τέσσερις Σκοπευτές ισοβάθμησαν με 96/100. Ο Ιάσονας Τζιοβάνη της ΣΚΟΕΠΑ, ο Λεύκιος Μιλτιάδους της ΣΚΟΛΕΜ, ο Κύπρος Κυπριανού της ΣΚΟΛΕΥ και ο Ανδρέας Ανδρέου της ΣΚΟΛΑΡ, ο οποίος δεν πήρε μέρος στον αγώνα μπαράζ και κατέλαβε την πέμπτη θέση.

Νικητής στη διαδικασία του αγώνα μπαράζ με 24/25, αναδείχθηκε ο Ιάσονας Τζιοβάνη, ο οποίος εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε ο Κύπρος Κυπριανού, ο οποίος ισοβάθμησε με τον Λεύκιο Μιλτιάδους με 23/25 και επικράτησε στον αγώνα σιούτ όφ με 5 επιτυχίες έναντι 4 του αντιπάλου του, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Την πρώτη εξάδα, η οποία επιβραβεύεται, συμπλήρωσε ο Γιώργος Κυπραίος της ΣΚΟΛΕΜ με 94/100.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Μάριος Μπείτης της ΣΚΟΚΕΡ με 93/100. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Ροδοσθένης Ροδοσθένους του ΣΚΟΠΑΦ με 90/100 και την τρίτη ο Ηλίας Σταμπόλης της ΣΚΟΛΑΡ με 88/100.

Στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Σώζος Σεϋμένης της ΣΚΟΑΜ με 86/100. Τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέκτησαν αντίστοιχα ο Γιώτης Χρίστου της ΣΚΟΛΕΜ και ο Σωτήρης Χατζηκουμή της ΣΚΟΕΠΑ με την ίδια επίδοση 86/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Μάριος Μπείτης της ΣΚΟΚΕΡ με 93/100, τη δεύτερη ο Ρένος Χαραλάμπους της ΣΚΟΛΕΜ με 85/100 και την τρίτη ο Stephen Supple με 84/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Κωστάκης Νεοκλέους της ΣΚΟΛΑΡ με 87/100. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Κωστάκης Κωνσταντίνου επίσης της ΣΚΟΛΑΡ με 85/100 και την τρίτη ο Γιάννος Νεοφύτου της ΣΚΟΛΕΥ με 80/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Πέτρος Κυρίτσης της ΣΚΟΛΑΡ με 82/100, τη δεύτερη ο Ανδρέας Κατζιανής της ΣΚΟΑΜ με 77/100 και την τρίτη ο Γιώργος Ευστρατίου της ΣΚΟΛΕΜ με 60/100.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Γιάροσλαβ Νόβικοφ της ΣΚΟΛΕΜ με 82/100. Δεύτερος κατετάγη ο Μαρίνος Χωματένος της ΣΚΟΛΑΡ με 78/100 και τρίτος ο Μάριος Τζιαπούρας της ΣΚΟΚΕΡ με 72/100.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν ο Πρόεδρος της ΣΚΟΑΜ και μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Λουκάς Χάματσος, ο Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΚ Κωστάκης Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ΦΙΤΑΣΚ Γρηγόρης Τούμπας, το Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Λευτέρης Χριστοδούλου, ο Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΑΜ Πάμπος Χαραλάμπους και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικης Οργάνωσης Αμμοχώστου Stephen Supple (Χορηγός του αγώνα), Ανδρέας Κατζιανής και Ανδρέας Χαραλάμπους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – OPEN

1.    Χάρης Κωνσταντίνου            ΣΚΟΛΕΜ          98/100

2.    Ιάσονας Τζιοβάνη                  ΣΚΟΕΠΑ           96/100 + 24

3.    Κύπρος Κυπριανού                ΣΚΟΛΕΥ            96/100 + 23 + 5

4.    Λεύκιος Μιλτιάδους              ΣΚΟΛΕΜ           96/100 + 23 + 4

5.    Ανδρέας Ανδρέου                  ΣΚΟΛΑΡ            96/100

6.    Γιώργος Κυπραίος                 ΣΚΟΛΕΜ           94/100

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.    Μάριος Μπείτης                    ΣΚΟΚΕΡ            93/100

2.    Ροδοσθένης Ροδοσθένους   ΣΚΟΠΑΦ          90/100

3.    Ηλίας Σταμπόλης                   ΣΚΟΛΑΡ            88/100

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       

1.    Σώζος Σεϋμένης                     ΣΚΟΑΜ             86/100

2.    Γιώτης Χρίστου                      ΣΚΟΛΕΜ           86/100

3.    Σωτήρης Χατζηκουμή           ΣΚΟΕΠΑ            86/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ

1.    Μάριος Μπείτης                    ΣΚΟΚΕΡ            93/100

2.    Ρένος Χαραλάμπους             ΣΚΟΛΕΜ           85/100

3.    Stephen Supple                      ΣΚΟΑΜ             84/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1.    Κωστάκης Νεοκλέους           ΣΚΟΛΑΡ            87/100

2.    Κωστάκης Κωνσταντίνου     ΣΚΟΛΑΡ             85/100

3.    Γιάννος Νεοφύτου                ΣΚΟΛΕΥ              80/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ

1.    Πέτρος Κυρίτσης                    ΣΚΟΛΑΡ            82/100

2.    Ανδρέας Κατζιανής                ΣΚΟΑΜ             77/100

3.    Γιώργος Ευστρατίου              ΣΚΟΛΕΜ           60/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1.    Γιάροσλαβ Νόβικοφ              ΣΚΟΛΕΜ            82/100

2.    Μαρίνος Χωματένος             ΣΚΟΛΑΡ             78/100

Μάριος Τζιαπούρας              ΣΚΟΚΕΡ              72/100

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