Εθνική Ελπίδων: Ηττήθηκε από τη Φινλανδία στο Τάμπερε

Την ήττα γνώρισε απόψε η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων από τη Φινλανδία στο «Tammelan Stadion».

Ο αγώνας αφορούσε την 7η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21 και οι Φινλανδοί επικράτησαν με 3-0.

Οι διεθνείς μας προσπάθησαν για το καλύτερο, ήταν διεκδικητικοί και στο πρώτο ημίχρονο χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα η εστία του Κωνσταντίνου Στυλιανού, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 1-0 από πέναλτι που εκτέλεσε στο 21ο λεπτό ο Siltanen.

Σε αυτό το διάστημα η ομάδα μας είχε με τη σειρά της κάποιες επιθετικές πρωτοβουλίες απέναντι στους γηπεδούχους που είχαν περισσότερο κατοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Φινλανδία έγινε πιο πιεστική και στο 57ο λεπτό ο Talvitie έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στη Φινλανδία.

Προσπάθησε η Εθνική μας να αντιδράσεις χωρίς όμως αποτέλεσμα  και στο 88ο λεπτό ο Tauriainen με απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το 3-0 για τους γηπεδούχους.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Κωνσταντίνος Μακρίδης χρησιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Στυλιανού, Ζαχαρίου, Μιλς, Αγγελόπουλος, Γιαννακού, Ζήνωνος (90’ Αθανασίου), Βρόντης, Χριστοδούλου (67’ Σολωμού), Παττίχης (67’ Βενιζέλου), Θεοδοσίου (76’ Τζουλίου), Πουρσαϊτίδης (67’ Ευαγγέλου).

