Εθνική Παίδων: Ήττα από το Βέλγιο στην τελευταία αγωνιστική

Η Εθνική μας ομάδα των Παίδων ολοκλήρωσε με ήττα τις υποχρεώσεις της στη β’ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-17.

Σε αγώνα που έγινε στο «FK Voždovac» του Βελιγραδίου έχασε με 1-0 και ολοκλήρωσε την προσπάθεια της σε μια δύσκολη και απαιτητική διοργάνωση με τρεις ήττες σε ισάριθμούς αγώνες.

Ήταν μια διοργάνωση που πρόσφερε πολύτιμες εμπειρίες στους νεαρούς διεθνείς μας, οι οποίοι κατάφεραν να προκριθούν σε αυτή τη διοργάνωση μέσα από προκριματικό όμιλο τον περασμένο Νοέμβριο καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση.

Σε αυτή τη φάση, απέναντι σε δυνατές ομάδες, προσπάθησαν να είναι ανταγωνιστικοί σε όλους τους αγώνες, κάτι που κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό.

Το Βέλγιο πήρε την πρώτη θέση του ομίλου με 9 βαθμούς και προκρίθηκε στην τελική φάση του EURO U-17 2026.

Κύπρος (Μ. Μάρκου): Γεωργίου, Μαρνέρος (86' Κωνσταντίνου), Δημητρίου, Ζαμπάς, Χατζηχαμπή (62΄Κονής), Πιερή, Λυθραγκωμίτης (79' Τούμπας), Ρωτής, Σκέντερ (79' Βασίλακκας), Γερασίμου, Γερούκαλης (62' Γλαύκου).