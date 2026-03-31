ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φινλανδία – Κύπρος σήμερα στο Τάμπερε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με αντίπαλο τη Φινλανδία συνεχίζει σήμερα τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων.

Ο αγώνας αφορά το πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης συμμετέχουν επίσης Ισπανία, Κόσοβο, Ρουμανία και Σαν Μαρίνο.

Ο σημερινός αγώνας θα διεξαχθεί στο «Tammelan Stadion» στην πόλη Τάμπερε και θα αρχίσει στις 18:00.

Η Εθνική μας λίγες ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα από την Ισπανία, θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό απέναντι επίσης από μια ισχυρή ομάδα που κυνηγά εισιτήριο πρόκρισης για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Η προετοιμασία της ομάδας μας ολοκληρώθηκε χωρίς αγωνιστικά προβλήματα και σε σχέση με τον αγώνα με την Ισπανία θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις στο αρχικό πλάνο δράσης.

Στη διάθεση του Κωνσταντίνου Μακρίδη βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Κωνσταντίνος Στυλιανού, Γκαμπριέλ Τζορτζ Ορτέλλι, Παντελής Μιχαήλ (τερματοφύλακες), Χάρι Μιλλς, Ζαχαρίας Ιωαννίδης, Στυλιανός Βρόντης, Αργύρης Χριστοδούλου, Χαράλαμπος Μιχάλας, Νέαρχος Ζήνωνος, Ανδρέας Αθανασίου, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Μιχαήλ Θεοδοσίου, Κωνσταντίνος Παττίχης, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Δημήτρης Σολωμού, Δημητριανός Τζουλίου, Γιώργος Βίκτωρος, Χρύσης Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Βενιζέλου, Ιωάννης Αβραμίδης.

Η βαθμολογία στον όμιλο μας:

 

 

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

