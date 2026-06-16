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«Σκληρό καρύδι» η Αίγυπτος, κράτησε στην ισοπαλία το Βέλγιο

ΓΗΠΕΔΟ

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«Σκληρό καρύδι» η Αίγυπτος, κράτησε στην ισοπαλία το Βέλγιο

Mάλιστα η ομάδα του Σαλάχ δέχθηκε την ισοφάριση από αυτογκόλ

Έκπληξη στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, καθώς η Αίγυπτος κράτησε στο 1-1 το Βέλγιο, στο «Seattle Stadium» του Σιάτλ, παρουσία 66.775 θεατών.

Οι «Φαραώ» με τον Χοσάμ Χασάν στον πάγκο τους, απέδειξαν ότι θα είναι «σκληρό καρύδι» για οποιονδήποτε αντίπαλο και άνοιξαν το σκορ με εκπληκτικό σουτ του Ασούρ στο 19ο λεπτό. Άργησε... ένα ημίχρονο να μπει στο ματς το Βέλγιο του Ρούντι Γκαρσιά, που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο 45λεπτο. Είχε δοκάρι σε απευθείας φάουλ του Ντε Μπρόινε στο 53΄ και έφτασε στην ισοφάριση με αυτογκόλ του Χάνι στο 66΄. Όμως δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι περισσότερο απέναντι στην ομάδα του Μοχάμεντ Σαλάχ ο οποίος γιόρτασε με μία επιτυχία και φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Αιγύπτου, τα 34α γενέθλιά του.

Διαιτητής: Ραμόν Αμπάτι (Βραζιλία)

Κίτρινες: Καστάνιε, Ντε Κάιπερ - Ατία

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Μέχελε, Μενιέ, Καστάνιε (56΄ Ράσκιν), Ενγκόι, Ντε Μπρόινε (86΄ Βανάκεν), Τίλεμανς, Ονάνα (56΄ Ντε Κάιπερ), Τροσάρ, Ντοκού (86΄ Φερνάντες-Πάρντο), Ντε Κετελάρε (65΄ Λουκάκου)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Ιμπραχίμ, Χάνι, Φατούχ (89΄ Χαφέζ), Ασούρ (71΄ Ραμπιά), Ζίκο (76΄ Ζίζο), Φατί (89΄ Αντέλ), Λασίν, Ατία, Σαλάχ (76΄ Αμπντελκαρίμ), Μαρμούς

Κατηγορίες

World Cup 2026

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