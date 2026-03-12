ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επανασύσταση Εθνικής Ενόπλων και συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, προχωρούν στην επανασύσταση της Εθνικής Ενόπλων, προκειμένου να συμμετάσχει στα προκριματικά του Παγκόσμιου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος 2027.

Η Εθνική μας θα συμμετάσχει σε προκριματικό όμιλο οι αγώνες του οποίου θα γίνουν στην Ολλανδία από τις 23 μέχρι τις 26 Μαρτίου και θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, θα αγωνιστούν στις 27 Μαρτίου σε μονό νοκ άουτ αγώνα με ομάδα από τον άλλο προκριματικό όμιλο ο οποίος αποτελείται από τις Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία και Αρμενία.

Οι δύο νικήτριες ομάδες των νοκ άουτ αγώνων θα προκριθούν στην τελική φάση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ενόπλων που θα γίνει το 2027 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Δευτέρα, 23 Μαρτίου

 

14:00 Κύπρος – Ολλανδία

 

Τρίτη, 24 Μαρτίου

 

14:00 Κύπρος – Γαλλία

 

Πέμπτη, 26 Μαρτίου

 

Κύπρος – Λουξεμβούργο

 

Προπονητής της Εθνικής Ενόπλων έχει οριστεί ο προπονητής της Εθνικής Παίδων Κ-15 Μιχάλης Ιωάννου.

Στην κλήση για προπονήσεις βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ Λάρνακας: Μάριος Πραξιτέλους Αλχερέκ, Πέτρος Ιωάννου

 

ΑΕΛ Λεμεσού: Αλέξανδρος Ευσταθίου

 

ΑΕΠ Πολεμιδιών: Ανδρέας Χατζηκωνσταντή

 

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Σταύρο Παναγή, Χαράλαμπος Μιχαλάς

 

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου: Μάριος Θεοχάρους

 

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιώργος Τζιωρτζής, Σάββας Μίχος

 

Απόλλων Λεμεσού: Άννινος Νικολάου, Παναγιώτης Γκόρντον Χαραλάμπους, Σάββας Αύγουστη, Χρήστος Παπαδόπουλος

 

Διγενής Ακρίτας Μόρφου: Ανδρέας Γκουγκούρης

 

Εθνικός Άσσιας: Χαράλαμπος Μούζουρος

 

Ηρακλής Γερολάκκου: Ανδρέας Πατέτσα

 

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών: Μιχάλης Αρχοντίδης, Χαράλαμπος Βαττής

 

Ομόνοια Λευκωσίας: Γαβριήλ Ψηλογένης, Κωνσταντίνος Παναγή

 

Πρόγραμμα

Κυριακή, 22 Μαρτίου

 

16:10 Αναχώρηση για Ολλανδια

 

Δευτέρα, 23 Μαρτίου

 

14:00 Κύπρος – Ολλανδία 

 

Τρίτη, 24 Μαρτίου

 

14:00 Κύπρος – Γαλλία

 

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

 

15:00  Προπόνηση

 

Πέμπτη, 26 Μαρτίου

 

14:00 Κύπρος – Λουξεμβούργο

 

Παρασκευή, 27 Μαρτίου

 

Πιθανός νοκ άουτ αγώνας ή προπόνηση

 

Σάββατο, 28 Μαρτίου

 

16:00  Άφιξη στην Κύπρο

