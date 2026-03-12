Διπλή επιστροφή για τον Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες των Δημήτρη Πέλκα και Γίρι Παβλένκα.

Οι δυο ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά την Πέμπτη και τέθηκαν στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού, ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων, εντός των συνόρων.

Αντιθέτως, οι Τζόντζο Κένι, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισαν τα προγράμματα θεραπείας και δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, την ερχόμενη Κυριακή στην Τούμπα.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι ασπρόμαυροι προπονήθηκαν χωρίς προβλήματα, με το πρόγραμμα να αφιερώνεται σε προθέρμανση, παιχνίδι κατοχής, τακτική και τουρνουά τριών ομάδων.

Η προετοιμασία του «Δικέφαλου» του Βορρά θα συνεχιστεί την Παρασκευή στις 11:00, με νέα προπόνηση.

