Καντονά για Τραμπ: «Αν θέλει πόλεμο, να είναι ο πρώτος στην πρώτη γραμμή»

Με αφορμή τις στρατιωτικές επιχειρήσεις Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν, αλλά και την απάντηση από πλευράς Ιρανών, ο Ερίκ Καντονά πρότεινε να υπάρξει νόμος που θα υποχρεώνει τους ηγέτες που αποφασίζουν έναν πόλεμο να βρίσκονται οι ίδιοι στην πρώτη γραμμή.

Μιλώντας στο γαλλικό Canal+, ο 59χρονος Γάλλος παλαίμαχος άσος τόνισε: "Θα έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος που να λέει πως όταν ένας πρόεδρος αποφασίζει να πάει σε πόλεμο, πρέπει να είναι ο πρώτος που θα πάει στο μέτωπο αντί να στέλνει 18χρονους".

Στη συνέχεια, είπε πως "όταν είσαι ο καταπιεστής στέλνεις νέους 18 ετών από τη χώρα σου, όμως στην άλλη πλευρά μπορεί να είναι παιδιά τριών ή έντεκα ετών. Αν οι ηγέτες έπρεπε να πάνε οι ίδιοι στον πόλεμο, θα υπήρχαν πολύ λιγότεροι".

Ο Ερίκ Καντονά στάθηκε και στο γεγονός πως πολλές φορές τα θύματα στην άλλη πλευρά δεν είναι στρατιώτες αλλά άμαχοι και παιδιά, ενώ δήλωσε κατηγορηματικά ότι κανένα από τα παιδιά του δε θα πήγαινε σε πόλεμο.

“I would love to create a law that says if a president decides to go to war, they should be the first one sent to the front line.”



The legend Eric Cantona showing once again why voices like his matter these days. pic.twitter.com/hWHS5I7xJG — Leyla Hamed (@leylahamed) March 11, 2026

