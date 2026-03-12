Με Μίλαν Τράικοβιτς στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου!

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία, αφού επεξεργάστηκε όλα τα αποτελέσματα που είχαν στη χειμερινή περίοδο οι αθλητές και οι αθλήτριες σε ολόκληρο τον κόσμο και αφού ενημερώθηκε από τις Ομοσπονδίες Στίβου ποιοι και ποιες θα είναι διαθέσιμοι να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, ανανέωσε τη δική της λίστα «Road to Kujawy Pomorze 26» και ουσιαστικά… ανακοινώνει με αυτόν τον τρόπο τούς συμμετέχοντες.

Να αναφέρουμε ότι, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου δεν λαμβάνεται υπόψη η παγκόσμια κατάταξη, αλλά οι κορυφαίες επιδόσεις σε συγκεκριμένο διάστημα που έθεσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία και ήταν από την 1η Νοεμβρίου 2025 μέχρι την 8η Μαρτίου 2026. Στο διάστημα αυτό ο μοναδικός Κύπριος αθλητής που πέτυχε το όριο απευθείας πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κλειστού, ήταν ο Μίλαν Τράικοβιτς, ο οποίος έτρεξε φέτος τα 60μ. με εμπόδια σε 7.64 και 7.60, με το όριο να είναι 7.65. Η Ελένα Κουλιτσένκο στα τέσσερα μίτινγκ που έλαβε μέρος στη χειμερινή περίοδο, προσπάθησε αρκετά, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 1,96μ. στο ύψος, έχοντας ως καλύτερη επίδοσή της το 1,91μ. και έμεινε εκτός λίστας, αφού η 12άδα για το ύψος γυναικών έκλεισε στο 1,93μ. Βέβαια, η 7η Ολυμπιονίκης τού Παρισιού χρειάζεται ακόμα χρόνο προσαρμογής στις νέες συνθήκες προπόνησης, μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο τής Τζιόρτζια. Στο Τόρουν θα μπορούσε να βρεθεί και ο Αντώνης Κατσαντώνης, με το εντυπωσιακό ντεμπούτο του στον στίβο να καταγράφει 6.65 στα 60μ., όμως ο ίδιος και ο προπονητής και πατέρας του Μάκης Κατσαντώνης δεν είχαν στον προγραμματισμό τους το Παγκόσμιο Κλειστού. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ολίβια Φωτοπούλου, η οποία με τα 7.38 στα 60μ. θα μπορούσε να ήταν στο Τόρουν, όμως αποφάσισαν με τον προπονητή της Κυριάκο Αντωνίου να αφοσιωθούν περισσότερο φέτος στα 200μ. και τις πολλές υποχρεώσεις τού καλοκαιριού.

Ο μοναδικός με τρεις τελικούς κλειστού ο Τράικοβιτς!

Ο Μίλαν Τράικοβιτς είναι ο πιο πετυχημένος αθλητής μας στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου, μετά τον κουμπάρο του Κυριάκο Ιωάννου, ο οποίος κατέκτησε και το μοναδικό μετάλλιό μας, που ήταν το χάλκινο στο ύψος το 2008 στη Βαλένθια. Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη φτάνει φέτος στις τέσσερις παρουσίες σε Παγκόσμια Κλειστού, πιάνοντας στην κορυφή των κυπριακών συμμετοχών τον Πρόδρομο (Μάκη) Κατσαντώνη. Ωστόσο, το μοναδικό ρεκόρ τού Μίλαν Τράικοβιτς είναι πως και στις τρεις προηγούμενες συμμετοχές του είχε το… απόλυτο (100%) προκρίσεων σε τελικό!!! Και είναι ο μοναδικός αθλητής μας ο οποίος αγωνίστηκε σε τρεις τελικούς σε Παγκόσμιο Κλειστού!!!

Θυμίζουμε ότι η ανοδική πορεία και οι τεράστιες επιτυχίες για τον Μίλαν Τράικοβιτς ξεκίνησαν το 2016, στην πρώτη χρονιά συνεργασίας με τον Αντώνη Γιαννουλάκη. Τότε κατέλαβε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό τού Άμστερνταμ και αναδείχθηκε 7ος Ολυμπιονίκης στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Από τότε, και για μια δεκαετία, παραμένει σταθερά στους κορυφαίους αθλητές στα ψηλά εμπόδια στον κόσμο, λαμβάνοντας μέρος στους τελικούς όλων των μεγάλων διοργανώσεων που υπάρχουν στον στίβο. Σε ό,τι αφορά τον κλειστό στίβο, κατέγραψε μία επιτυχία που όμοιά της δεν υπάρχει, καθώς είναι ο μοναδικός Κύπριος πρωταθλητής Ευρώπης, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στα 60μ. με εμπόδια, στο Ευρωπαϊκό Κλειστού τής Γλασκόβης το 2019!!!

Στα Παγκόσμια Κλειστού, ο Μίλαν Τράικοβιτς ήταν έτοιμος για ένα μετάλλιο το 2018 στο Μπέρμιγχαμ, αφού ήταν ο κορυφαίος των ημιτελικών με το παγκύπριο ρεκόρ των 7.51, όμως στον τελικό βιάστηκε να φύγει από τον βατήρα, στην ανυπομονησία του να κερδίσει μετάλλιο, και ακυρώθηκε. Το 2022, στη γενέτειρά του τη Σερβία (Βελιγράδι το Παγκόσμιο, στη Σουρντούλιτσα γεννήθηκε), ήταν και πάλι καταπληκτικός, φτάνοντας μέχρι τον τελικό και την 7η θέση. Στη Γλασκόβη, όπου βίωσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του, επέστρεψε το 2024 και για τρίτη συνεχόμενη φορά προκρίθηκε στον τελικό των 60μ. με εμπόδια, τερματίζοντας στην 8η θέση!!! Επιτυχίες που καταδεικνύουν την ποιότητα τού πρωταθλητή μας, ο οποίος προετοιμάζεται εντατικά για να μας εκπροσωπήσει για τέταρτη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Τα 60μ. με εμπόδια ανδρών, στο 22ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στην «Αρένα» τού Τόρουν θα διεξαχθούν σε μία μόνο ημέρα, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026. Οι διαθέσιμες θέσεις τής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το αγώνισμα είναι 48 και το πρωί στις 10:20 (11:20 για μας στην Κύπρο) θα διεξαχθούν οι έξι (6) σειρές τού πρώτου γύρου. Αφού ξεκουραστούν για κάποιες ώρες οι αθλητές, στις 19:48 (20:48 για μας) θα πραγματοποιηθούν κατά σειρά οι τρεις ημιτελικές σειρές και οι οκτώ (8) κορυφαίοι θα τρέξουν στον τελικό στις 21:02 (22:02 για μας).

Καλή επιτυχία Μίλαν και Αντώνη Γιαννουλάκη. Ό,τι καλύτερο…