Όταν το Champions League γράφει... παραμύθια: Οι «Μπόντο Γκλιμτ» της τελευταίας 20ετίας

Πρώτα η Μάντσεστερ Σίτι, μετά η Ατλέτικο Μαδρίτης, έπειτα η Ίντερ και τώρα η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Η Μπόντο Γκλιμτ έχει βαλθεί να... τρελάνει όλη την Ευρώπη και αποτελεί αναμφίβολα μία από τις μεγάλες εκπλήξεις των τελευταίων ετών στο Champions League.

Το 3-0 κόντρα στην ομάδα των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη τη φέρνει μία... ανάσα από τα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και για αυτόν τον λόγο, το Gazzetta έψαξε και θυμήθηκε ανάλογες περιπτώσεις που τρέλαναν τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Από το θαύμα του Μουρίνιο με την Ίντερ, στα τέσσερα... δάκτυλα του Λεβαντόφσκι κόντρα στη Ρεάλ και από τη Μονακό του Ζαρντίμ στην γκολάρα του Μανωλά κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Αυτές είναι οι «Μπόντο Γκλιμτ» της τελευταίας 20ετίας στο Champions League.

Βιγιαρεάλ (2005/06)

Το «κίτρινο υποβρύχιο» του Μανουέλ Πελεγκρίνι που είχε... τορπιλίσει κάθε αντίπαλο στο Champions League. Η Βιγιαρεάλ ξεκίνησε εντυπωσιακά το ταξίδι της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση καθώς πέρασε ως 1η από τη φάση των ομίλων σε γκρουπ με Μπενφίκα, Λιλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συλλέγοντας δέκα βαθμούς και αήττητη (μόλις δύο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες).

Στους «16» συνάντησε τη Ρέιντζερς όπου με δύο ισοπαλίες και το εκτός έδρας γκολ πέρασε στα προημιτελικά, όπου την περίμενε η Ίντερ. Παρά την ήττα του πρώτου αγώνα (2-1), η Βιγιαρεάλ επικράτησε με 1-0 στη ρεβάνς και έκλεισε το εισιτήριο για τους «4» όπου πήγε να κάνει επανάληψη απέναντι στην Άρσεναλ όμως η ανατροπή του 1-0 δεν ήρθε ποτέ (0-0).

Ίντερ (2009/10)

Ο «Special One» του Champions League. Μετά το έπος με την Πόρτο, ο Ζοζέ Μουρίνιο ξανασυστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό ως προπονητής της Ίντερ. Ο Πορτογάλος προπονητής οδήγησε τους «νερατζούρι» σε μία ιστορική κατάκτηση του τροπαίου το 2010 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (2-0), ωστόσο μέχρι να φτάσει εκεί, πέρασε από σαράντα... κύματα.

Η ιταλική ομάδα τερμάτισε ως 2η σε όμιλο με Μπαρτσελόνα, Ρουμπίν Καζάν και Ντιναμό Κιέβου και στη συνέχεια χρειάστηκε να πετάξει εκτός συνέχειας την Τσέλσι του Ντρογκμπά με δύο νίκες (2-1 και 1-0), να το επαναλάβει με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (1-0 και 1-0) και στη συνέχεια βρήκε μπροστά της την Μπαρτσελόνα. Η επική νίκη με 3-1 στον πρώτο ημιτελικό δεν άφησε περιθώρια στους «μπλαουγκράνα» που παρότι νίκησαν, δεν ανέτρεψαν το σκορ (1-0).

Σάλκε (2010/11)

Με τρεις Έλληνες στο ρόστερ (Κυριάκος Παπαδόπουλος και Άγγελος Χαρίστεας στην αποστολή αλλά ο Πλιάτσικας εκτός λόγω τραυματισμού), τον θρυλικό Ραούλ και τους νεαρούς Ράκιτιτς και Νόιερ, η Σάλκε τρέλανε την Ευρώπη στο Champions League, εντυπωσιάζοντας στον δρόμο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Παρά την ήττα από τη Λιόν στην πρεμιέρα, οι Γερμανοί τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου απέναντι σε Μπενφίκα και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στους «16» συνάντησαν τη Βαλένθια και εκμεταλλεύτηκαν το ισόπαλο 1-1 της Ισπανίας καθώς επικράτησαν με 3-1 στη Γερμανία. Η έκπληξη ήρθε κόντρα στην Ίντερ όπου η Σάλκε ήταν καταιγιστική απέναντι στην κάτοχο του τίτλου. Με το ευρύ 5-2 στην Ιταλία (!), η ρεβάνς είχε διαδικαστικό χαρακτήρα (2-1) και σειρά είχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η προσγείωση ήταν απότομη μετά το 2-0 του αγώνα της Γερμανίας και της ήττας με 4-1 στην Αγγλία, με τον Νόιερ να εντυπωσιάζει.

Ντόρτμουντ (2012/13)

Το «θαύμα» του Γιούργκεν Κλοπ. Η Ντόρτμουντ του 2012/13 άγγιξε το ακατόρθωτο στο Champions League αλλά η Μπάγερν Μονάχου δεν της επέτρεψε να σηκώσει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Ωστόσο το... ταξίδι της γερμανικής ομάδας έχει γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας.

Σε όμιλο με Ρεάλ Μαδρίτης, Άγιαξ και Μάντσεστερ Σίτι δεν τερμάτισε απλώς στην 1η θέση αλλά το έκανε αήττητη με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες. Επόμενος αντίπαλος η Σαχτάρ Ντόνετσκ όπου μετά το 2-2 στην Ουκρανία, επικράτησε με 3-0 στη Γερμανία και πέρασε στα προημιτελικά όπου συνάντησε τη Μάλαγα. Το φτωχό 0-0 του πρώτου αγώνα δεν είχε καμία σχέση με την ματσάρα της ρεβάνς όπου η Μάλαγα είχε την πρόκριση στα χέρια της μέχρι το 90+1 (1-2) και μέσα σε δύο λεπτά έγινε ολική ανατροπή για το τελικό 3-2.

Και φτάνουμε στα ημιτελικά. Εκεί όπου την περίμενε η Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί όπου ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε τον πρώτο μεγάλο θόρυβο στην Ευρώπη. Τα τέσσερα δάκτυλα που έδειξε μετά το 4ο γκολ του στο πρώτο ματς (4-1) ήταν και το εισιτήριο για τον τελικό παρά την ήττα με 2-0 στη ρεβάνς.

Μονακό (2016/17)

Μπορεί ο Λεονάρντο Ζαρντίμ να μην έπιασε στον Ολυμπιακό όμως στη Μονακό εξελίχθηκε σε αρχιτέκτονα μία εκ των εκπλήξεων της διοργάνωσης. Αρχικά πήρε την κορυφή στους ομίλους απέναντι σε Τότεναμ, Λεβερκούζεν και ΤΣΣΚΑ Μόσχας όμως μόνο ευχάριστη δεν ήταν η κλήρωση για τους «16» αφού συνάντησε τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η βαριά ήττα με 5-3 στο πρώτο ματς στην Αγγλία εξελίχθηκε σε μία εντυπωσιακή ανατροπή στη Γαλλία (3-1) και ιστορική πρόκριση στους «8» όπου εκεί την περίμενε η Ντόρτμουντ. Με δύο νίκες (3-2 και 3-1), η Μονακό έκλεισε μία θέση στα ημιτελικά του θεσμού και πάλεψε για το όνειρο χωρίς ωστόσο να περάσει το εμπόδιο της Γιουβέντους (0-2 και 1-2).

Ρόμα (2017/18)

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το γκολ του Κώστα Μανωλά και υπέγραψε την ιστορική ανατροπή κόντρα στην Μπαρτσελόνα του Μέσι; Η Ρόμα του 2017/18 τρέλανε την Ευρώπη, έγινε η ομάδα των... ανατροπών αλλά στο τελευταίο σκαλί πριν τον μεγάλο τελικό την «πάτησε» πάνω στη Λίβερπουλ.

Τερμάτισε πρώτη σε όμιλο σε Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι και Καραμπάγκ έχοντας 11 βαθμούς (επική νίκη με 3-0 επί της αγγλικής ομάδας). Στους «16» κοντραρίστηκε με τη Σαχτάρ όπου έκανε την πρώτη ανατροπή αφού η ήττα με 2-1 στο πρώτο ματς διαγράφηκε με το 1-0 της ρεβάνς. Στα προημιτελικά συνάντησε την Μπαρτσελόνα όπου η ήττα με 4-1 στην Βαρκελώνη φάνηκε καταδικαστική.

Ο Μανωλάς ανέλαβε δράση. Με δική του κεφαλιά διαμορφώθηκε το τελικό 3-0 και η Ρόμα πέρασε στα ημιτελικά. Η ιστορία πήγε να... επαναληφθεί μετά την βαριά ήττα στην Αγγλία με 5-2 καθώς στην Ιταλία η Ρόμα επικράτησε με 4-2 μένοντας εκτός συνέχειας.

Άγιαξ (2018/19)

Τα «μωρά» του Τεν Χαγκ που παραλίγο να τρελάνουν την Ευρώπη. Ο Άγιαξ της σεζόν 2018/19 είχε βγάλει τη νέα χρυσή φουρνιά του συλλόγου με τους Ντε Λιχτ, Ντε Γιονγκ και Φαν ντε Μπεκ να εντυπωσιάζουν. Σε όμιλο με Μπάγερν Μονάχου, Μπενφίκα και ΑΕΚ, ο ολλανδικός σύλλογος τερμάτισε στη 2η θέση και ακολούθησε μία σειρά από... θριάμβους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο πρώτος αντίπαλος στους «16». Τα δεδομένα δύσκολα και η εντός έδρας ήττα στο πρώτο ματς (1-2) έκανε ακόμη μία δύσκολη την πρόκριση. Ωστόσο το... θαύμα ήρθε. Με το θριαμβευτικό 4-1 (!) ο Άγιαξ έκανε πάρτι και πέρασε στα προημιτελικά. Η Γιουβέντους έφυγε με την ισοπαλία (1-1) από το Άμστερνταμ αλλά η ομάδα του Τεν Χαγκ έκανε το διπλό στην έδρα της Γιουβέντους.

Τελικά το όνειρο σταμάτησε πάνω στην Τότεναμ. Νίκη στην Αγγλία για τον «Αίαντα» (1-0) αλλά ήττα με σοκαριστικό φινάλε (3-2).

Βιγιαρεάλ (2021/22)

Μετά την επιτυχία του 2005/06, η Βιγιαρεάλ επανήλθε στο προσκήνιο του Champions League. Με τον Ουνάι Έμερι στον πάγκο, το ταξίδι του ισπανικού συλλόγου ξεκίνησε με την 2η θέση στη φάση των ομίλων κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αταλάντα και Γιούνγκ Μπόις.

Στους «16» ήρθε το πρώτο... μπαμ κόντρα στη Γιουβέντους καθώς το πρώτο ματς στην Ισπανία έληξε με 0-0 και το «κίτρινο υποβρύχιο» επικράτησε με 3-0 στο Τορίνο (!), παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά και την Μπάγερν Μονάχου. Το προβάδισμα του πρώτου αγώνα (1-0) ήταν αρκετό καθώς ακολούθησε η ισοπαλία στην Allianz Arena (1-1). Τελικά η Λίβερπουλ αποδείχθηκε μεγάλο εμπόδιο και με δύο ήττες, άφησε τη Βιγιαρεάλ εκτός συνέχειας.

Ντόρτμουντ (2023/24)

Τελευταίο παράδειγμα «Μπόντο Γκλιμτ» ήταν η πορεία της Ντόρτμουντ στη τελευταία σεζόν της φάσης των ομίλων. Η ομάδα του Έντιν Τέρζιτς μονοπώλησε το ενδιαφέρον με την πορεία της μέχρι τον μεγάλο τελικό του Champions League. Σε όμιλο-φωτιά τερμάτισε στην κορυφή απέναντι σε Παρί Σεν Ζερμέν, Μίλαν και Νιούκαστλ.

Στους «16» βρέθηκε αντιμέτωπη με την Αϊντχόφεν που άφησε εκτός με ισοπαλία στην Ολλανδία (1-1) και νίκη στη Βεστφαλία (2-0) και έπειτα ήρθαν δύο ιστορικές προκρίσεις. Αρχικά κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ντόρτμουντ ανέτρεψε το εις βάρος της 2-1 στην Ισπανία με νίκη 4-2 στη Γερμανία και στη συνέχεια έκανε το 2x2 κόντρα στη Παρί Σεν Ζερμέν του Μπαπέ με το ίδιο σκορ (1-0). Τελικά η Ρεάλ Μαδρίτης δεν επέτρεψε στη Ντόρτμουντ να ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό της θαύμα.

