Ξένοι βαρίστες σε τρία παιχνίδια - Οι διαιτητές της 26ης αγωνιστικής

Το φινάλε της α' φάσης θα έχει έντονο χρώμα ξένων ρεφ.

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τις διαιτητικές ομάδες για τα παιχνίδια της 26ης αγωνιστικής.

Σε τρία παιχνίδια θα υπάρχει ξένος βαρίστας ενώ στο ένς από αυτά, θα υπάρχει ξένος διαιτητής και στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά:

Σάββατο, 14 Μαρτίου

17:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

18:00 Ακρίτας Χλώρακας – Πάφος F.C.

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

Κυριακή, 15 Μαρτίου

16:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Radoslav Petrov Gidzheno

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

 Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Nikola Antonov Popov

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: Στάδιο Αλφαμέγα

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Bruno Alexandre Da Silva Oliveira Esteves

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

 

20:30 Ομόνοια Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Paulo Sergio De Oliveira Barradas

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Δευτέρα, 16 Μαρτίου

19:00 Freedom24 KrasavaΕ.Ν.Y. – Ε.ΝΠαραλιμνίου

Στάδιο: Vitex Αμμόχωστος – Επιστροφή

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

19:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: Δασάκι

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

