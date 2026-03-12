Δεν πάει πουθενά: «Δένει» τον Κέιν μέχρι το 2029 η Μπάγερν Μονάχου!

Ο 32χρονος επιθετικός συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα και να εντυπωσιάζει με την φανέλα της γερμανικής ομάδας, έχοντας καταγράψει 45 γκολ και 5 ασίστ σε 37 παιχνίδια την φετινή σεζόν!

Κόντρα στη φημολογία για επιστροφή του στην Premier League, η «Sport Bild» υποστηρίζει ότι η Μπάγερν Μονάχου τα έχει βρει σε όλα με τον μάνατζερ του για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του, δηλαδή μέχρι το 2029.

Τόσο η Τότεναμ, όσο και η Μπαρτσελόνα φέρεται να εξέτασαν την απόκτηση του Κέιν, καθώς στο συμβόλαιο του υπάρχουν ρήτρες που θα του επέτρεπαν να φύγει από την Βαυαρία υπό προϋποθέσεις, ωστόσο η διοίκηση της γερμανικής ομάδας κινήθηκε αστραπιαία και όλα δείχνουν πως εξασφάλισε την παραμονή και τα επόμενα χρόνια.

