ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟ: Νικητής για 5η φορά στην καριέρα του ο Γιώργος Αχιλλέως!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΦΩΤΟ: Νικητής για 5η φορά στην καριέρα του ο Γιώργος Αχιλλέως!

Νικήτρια στις γυναίκες η Αναστασία Ελευθερίου και στους έφηβους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Μάρκος Κοντόπουλος.

Ο Γιώργος Αχιλλέως ήταν ο μεγάλος νικητής στη γενική κατάταξη Ανδρών στο ΣΚΗΤ, του Cyprus Grand Prix 2026, το οποίο διεξήχθη στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού στο Αρμενοχώρι.

Ο Σκοπευτής του ΣΚΟΠΑΦ, ο οποίος κέρδισε για πέμπτη φορά στην καριέρα του το Cyprus Grand Prix, εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση 118/125 (23+24+25+23+23).

Στον τελικό ο Αχιλλέως επέδειξε μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και αποτελεσματικότητα και υπερίσχυσε του αντιπάλου του Νικόλα Βασιλείου της ΣΚΟΛΕΥ με 33 επιτυχίες έναντι 32, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Ο Βασιλείου, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, προκρίθηκε στον τελικό με την ίδια επίδοση 118/125 (24+22+24+23+25).

Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισε ο Πέτρος Εγγλεζούδης της ΣΚΟΛΕΜ, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό έχοντας την καλύτερη επίδοση μαζί με το Δανό Ολυμπιονίκη Γιέσπερ Χάνσεν 119/125 (25+24+24+21+25). Στον τελικό ο Εγγλεζούδης είχε 27 επιτυχίες.

Την τέταρτη θέση κατέκτησε ο Κλεάνθης Βαρναβίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 24 επιτυχίες, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με 117/125. Την πέμπτη και έκτη θέση κατέλαβαν οι δύο Δανοί Σκοπευτές Γέσπερ Χάνσεν και Φρέντερικ Μάστ με 19 επιτυχίες.

Στην Κατηγορία εφήβων το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά ο Μάρκος Κοντόπουλος της ΣΚΟΛΑΡ με 117/125 (22+24+24+23+24) και το αργυρό ο Κλεάνθης Κλεάνθους της ΣΚΟΛΑΡ με 114/125 (21+23+24+22+24).

Η τρίτη θέση και το Χάλκινο μετάλλιο, κρίθηκαν σε αγώνα σιούτ όφ ανάμεσα στον Ανδρέα Ποντίκη της ΣΚΟΛΕΥ και τον Αντρέα Μιχαήλ της ΣΚΟΛΑΡ, οι οποίοι ισοβάθμησαν με 112/125. Ο Ποντίκης επικράτησε στο σιουτ όφ του Μιχαήλ με 2 επιτυχίες έναντι μίας.

Στην Κατηγορία Γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία Ελευθερίου της ΣΚΟΛΕΜ, η οποία επικράτησε στον τελικό της Παναγιώτας Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 29 επιτυχίες έναντι 25, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Η Ελευθερίου προκρίθηκε στον τελικό έχοντας την καλύτερη επίδοση 108/125 (20+21+24+21+22). Η Ανδρέου η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο. Εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό με 104/125 (19+19+22+21+23).

Την τρίτη θέση κατέλαβε η Κωνσταντίνα Νικολάου της ΣΚΟΑΜ, με 19 επιτυχίες και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Η Σκοπεύτρια της ΣΚΟΑΜ, προκρίθηκε στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση 107/125.

Τέταρτη με 15 επιτυχίες κατετάγη η Μάρζια Μάκελα από την Φινλανδία, η οποία προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση 107/125.

Στην Κατηγορία Νεανίδων την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο  εξασφάλισε η Σωτηρούλα Χρίστου της ΣΚΟΛΕΜ με 99/125 δίσκους και στην Κατηγορία Κορασίδων το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η αδελφή της Παναγιώτας Ανδρέου με 71/125.

Τέλος στην Κατηγορία Βετεράνων, την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Νορβηγός Όλε Χένρικ Γκούσλαντ με 108/125 και τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο εξασφάλισε ο Κρίστοφερ Τσένγκ από το Χόνγκ Γκόνγκ με 97/125.

Το Cyprus Grand Prix 2026, αποτελεί και τον πρώτο Πρωταθληματικό αγώνα του 2026.

Τα αποτελέσματα σε όλες τις Κατηγορίες του Cyprus Grand Prix, μετρούν και στο Πρωτάθλημα ΣΚΗΤ.

Στην Κατηγορία Παίδων, η οποία δεν περιλαμβάνεται  στο Γκραν Πρι, τις τρείς πρώτες θέσεις για το Πρωτάθλημα ΣΚΗΤ κατέκτησαν οι πόμπιρες Σκοπευτές της ΣΚΟΛΕΜ, τους οποίους προπονηνεί και καθοδηγεί η πρώην Πρωταθλήτρια του ΣΚΗΤ Άντρη Ελευθερίου.

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Νίκος Σαζός, τη δεύτερη ο Σπυρίδωνας Ευριπίδης και την τρίτη ο Δημήτρης Παύλου.

Αξιοσημείωτη ήταν η ενέργεια του νικητή του αγώνα Γιώργου Αχιλλέως, ο οποίος μετά την απονομή, παραχώρησε το χρηματικό του έπαθλο στην Ακαδημία της Άντρης Ελευθερίου, η οποία ασχολείται με τις μικρές ηλικίες, για την ανάδειξη των νέων ταλέντων στο αγώνισμα του ΣΚΗΤ.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ Γιώτης Ιωαννίδης, ο Πρόεδρος της ΣΚΟΚ και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Λένος Κυριάκου, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ Μιχάλης Διάκος, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΣΚΟΚ Δημήτρης Λόρδος, ο Πρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λεμεσού και Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Γιώργος Έλληνας και ο Πρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας και Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Χαράλαμπος Ψημολοφίτης.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΗΤ ΣΤΟ CYPRUS GRAND PRIX 2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1.    Γιώργος Αχιλλέως                    ΣΚΟΠΑΦ          118/125        33

2.    Νικόλας Βασιλείου                  ΣΚΟΛΑΡ            118/125        32

3.    Πέτρος Εγγλεζούδης               ΣΚΟΛΕΜ           119/125       27

4.    Κλεάνθης Βαρναβίδης             ΣΚΟΛΕΥ            117/125        24

5.    Γέσπερ Χάνσεν                          ΝΟΡΒΗΓΙΑ        119/125       19

6.    Φρέντερικ Μάστ                       ΝΟΡΒΗΓΙΑ        114/125       19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1.    Μάρκος Κοντόπουλος            ΣΚΟΛΑΡ             117/125

2.    Κλεάνθης Κλεάνθους             ΣΚΟΛΑΡ             114/125

3.    Ανδρέας Ποντίκης                   ΣΚΟΛΕΥ             112/125    +  2

4.    Ανδρέας Μιχαήλ                     ΣΚΟΛΑΡ             112/125    +  1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1.    Αναστασία Ελευθερίου          ΣΚΟΛΕΜ          108/125        29

2.    Παναγιώτα Ανδρέου               ΣΚΟΕΠΑ           104/125        25

3.    Κωνσταντίνα Νικολάου          ΣΚΟΑΜ             106/125        19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1.    Σωτηρούλα Χρίστου                ΣΚΟΛΕΜ          99/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1.    Ιωάννα Ανδρέου                      ΣΚΟΕΠΑ            71/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1.    Ole Henrik Gusland                  ΝΟΡΒΗΓΙΑ           108/125                 

2.    Christofer Cheng                       ΧΟΝΓΚ ΓΚΟΝΓΚ     97/125

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1.    Νίκος Σαζός                                ΣΚΟΛΕΜ              106/125

2.    Σπυρίδωνας Ευριπίδης            ΣΚΟΛΕΜ                 91/125

3.    Δημήτρης Παύλου                    ΣΚΟΛΕΜ                 82/125

 

 








Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημο: Παραμένει κάτοικος Πειραιά ο Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

Φουρνιέ: «Το 2024 πήγα στο βουνό, σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το 7-0 που χαρίζει... ασφάλεια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μεγάλο πλήγμα να χάνει τέτοιους παίκτες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η τρομακτική πορεία που «έσβησε» το -18

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Θέλτα και της Λιόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026 - Τραμπ: «Ευπρόσδεκτο το Ιράν, αλλά...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήρθαν αλλά... άφαντοι οι νεοφερμένοι της Ένωσης

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αποχωρεί από την ΑΠΕΑ για την Εθνική Ρουάντας ο Στιβ Κωνσταντινίδης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι 24 ώρες που «κατέστρεψαν» τη φήμη της Premier League και οι πιθανότητες πρόκρισης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρήκε αμυντική σταθερότητα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με την πρωτοποριακή πίσω αεροτομή η Ferrari στην Κίνα

AUTO MOTO

|

Category image

Kατευθύνεται προς Bernabeu η Finalissima αλλά η AFA πιέζει για αλλαγή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποψήφιος για τον πάγκο της εθνικής Γερμανίας ο Κλοπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με το No.1 του Μεξικού - Πάει ο Οτσόα Μουντιάλ!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη