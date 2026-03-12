ΦΩΤΟ: Νικητής για 5η φορά στην καριέρα του ο Γιώργος Αχιλλέως!

Ο Γιώργος Αχιλλέως ήταν ο μεγάλος νικητής στη γενική κατάταξη Ανδρών στο ΣΚΗΤ, του Cyprus Grand Prix 2026, το οποίο διεξήχθη στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού στο Αρμενοχώρι.

Ο Σκοπευτής του ΣΚΟΠΑΦ, ο οποίος κέρδισε για πέμπτη φορά στην καριέρα του το Cyprus Grand Prix, εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση 118/125 (23+24+25+23+23).

Στον τελικό ο Αχιλλέως επέδειξε μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και αποτελεσματικότητα και υπερίσχυσε του αντιπάλου του Νικόλα Βασιλείου της ΣΚΟΛΕΥ με 33 επιτυχίες έναντι 32, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Ο Βασιλείου, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, προκρίθηκε στον τελικό με την ίδια επίδοση 118/125 (24+22+24+23+25).

Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισε ο Πέτρος Εγγλεζούδης της ΣΚΟΛΕΜ, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό έχοντας την καλύτερη επίδοση μαζί με το Δανό Ολυμπιονίκη Γιέσπερ Χάνσεν 119/125 (25+24+24+21+25). Στον τελικό ο Εγγλεζούδης είχε 27 επιτυχίες.

Την τέταρτη θέση κατέκτησε ο Κλεάνθης Βαρναβίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 24 επιτυχίες, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με 117/125. Την πέμπτη και έκτη θέση κατέλαβαν οι δύο Δανοί Σκοπευτές Γέσπερ Χάνσεν και Φρέντερικ Μάστ με 19 επιτυχίες.

Στην Κατηγορία εφήβων το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά ο Μάρκος Κοντόπουλος της ΣΚΟΛΑΡ με 117/125 (22+24+24+23+24) και το αργυρό ο Κλεάνθης Κλεάνθους της ΣΚΟΛΑΡ με 114/125 (21+23+24+22+24).

Η τρίτη θέση και το Χάλκινο μετάλλιο, κρίθηκαν σε αγώνα σιούτ όφ ανάμεσα στον Ανδρέα Ποντίκη της ΣΚΟΛΕΥ και τον Αντρέα Μιχαήλ της ΣΚΟΛΑΡ, οι οποίοι ισοβάθμησαν με 112/125. Ο Ποντίκης επικράτησε στο σιουτ όφ του Μιχαήλ με 2 επιτυχίες έναντι μίας.

Στην Κατηγορία Γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία Ελευθερίου της ΣΚΟΛΕΜ, η οποία επικράτησε στον τελικό της Παναγιώτας Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 29 επιτυχίες έναντι 25, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Η Ελευθερίου προκρίθηκε στον τελικό έχοντας την καλύτερη επίδοση 108/125 (20+21+24+21+22). Η Ανδρέου η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο. Εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό με 104/125 (19+19+22+21+23).

Την τρίτη θέση κατέλαβε η Κωνσταντίνα Νικολάου της ΣΚΟΑΜ, με 19 επιτυχίες και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Η Σκοπεύτρια της ΣΚΟΑΜ, προκρίθηκε στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση 107/125.

Τέταρτη με 15 επιτυχίες κατετάγη η Μάρζια Μάκελα από την Φινλανδία, η οποία προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση 107/125.

Στην Κατηγορία Νεανίδων την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο εξασφάλισε η Σωτηρούλα Χρίστου της ΣΚΟΛΕΜ με 99/125 δίσκους και στην Κατηγορία Κορασίδων το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η αδελφή της Παναγιώτας Ανδρέου με 71/125.

Τέλος στην Κατηγορία Βετεράνων, την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Νορβηγός Όλε Χένρικ Γκούσλαντ με 108/125 και τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο εξασφάλισε ο Κρίστοφερ Τσένγκ από το Χόνγκ Γκόνγκ με 97/125.

Το Cyprus Grand Prix 2026, αποτελεί και τον πρώτο Πρωταθληματικό αγώνα του 2026.

Τα αποτελέσματα σε όλες τις Κατηγορίες του Cyprus Grand Prix, μετρούν και στο Πρωτάθλημα ΣΚΗΤ.

Στην Κατηγορία Παίδων, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο Γκραν Πρι, τις τρείς πρώτες θέσεις για το Πρωτάθλημα ΣΚΗΤ κατέκτησαν οι πόμπιρες Σκοπευτές της ΣΚΟΛΕΜ, τους οποίους προπονηνεί και καθοδηγεί η πρώην Πρωταθλήτρια του ΣΚΗΤ Άντρη Ελευθερίου.

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Νίκος Σαζός, τη δεύτερη ο Σπυρίδωνας Ευριπίδης και την τρίτη ο Δημήτρης Παύλου.

Αξιοσημείωτη ήταν η ενέργεια του νικητή του αγώνα Γιώργου Αχιλλέως, ο οποίος μετά την απονομή, παραχώρησε το χρηματικό του έπαθλο στην Ακαδημία της Άντρης Ελευθερίου, η οποία ασχολείται με τις μικρές ηλικίες, για την ανάδειξη των νέων ταλέντων στο αγώνισμα του ΣΚΗΤ.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ Γιώτης Ιωαννίδης, ο Πρόεδρος της ΣΚΟΚ και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Λένος Κυριάκου, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ Μιχάλης Διάκος, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΣΚΟΚ Δημήτρης Λόρδος, ο Πρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λεμεσού και Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Γιώργος Έλληνας και ο Πρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας και Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Χαράλαμπος Ψημολοφίτης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΗΤ ΣΤΟ CYPRUS GRAND PRIX 2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1. Γιώργος Αχιλλέως ΣΚΟΠΑΦ 118/125 33

2. Νικόλας Βασιλείου ΣΚΟΛΑΡ 118/125 32

3. Πέτρος Εγγλεζούδης ΣΚΟΛΕΜ 119/125 27

4. Κλεάνθης Βαρναβίδης ΣΚΟΛΕΥ 117/125 24

5. Γέσπερ Χάνσεν ΝΟΡΒΗΓΙΑ 119/125 19

6. Φρέντερικ Μάστ ΝΟΡΒΗΓΙΑ 114/125 19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Μάρκος Κοντόπουλος ΣΚΟΛΑΡ 117/125

2. Κλεάνθης Κλεάνθους ΣΚΟΛΑΡ 114/125

3. Ανδρέας Ποντίκης ΣΚΟΛΕΥ 112/125 + 2

4. Ανδρέας Μιχαήλ ΣΚΟΛΑΡ 112/125 + 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Αναστασία Ελευθερίου ΣΚΟΛΕΜ 108/125 29

2. Παναγιώτα Ανδρέου ΣΚΟΕΠΑ 104/125 25

3. Κωνσταντίνα Νικολάου ΣΚΟΑΜ 106/125 19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Σωτηρούλα Χρίστου ΣΚΟΛΕΜ 99/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Ιωάννα Ανδρέου ΣΚΟΕΠΑ 71/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1. Ole Henrik Gusland ΝΟΡΒΗΓΙΑ 108/125

2. Christofer Cheng ΧΟΝΓΚ ΓΚΟΝΓΚ 97/125

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Νίκος Σαζός ΣΚΟΛΕΜ 106/125

2. Σπυρίδωνας Ευριπίδης ΣΚΟΛΕΜ 91/125

3. Δημήτρης Παύλου ΣΚΟΛΕΜ 82/125















