Νέο ρεκόρ για την Ελλάδα: Τρίτη σερί χρονιά με διπλή παρουσία στους «16» του Europa και Conference League

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι ελληνικές ομάδες καταφέρνουν να ξεχωρίζουν στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.

Η ελληνική ποδοσφαιρική εκπροσώπηση στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA συνεχίζει να γράφει ιστορία. Όπως αναφέρει ο κ. Ανδρέας ΔημάτοςUEFA Media Consultant, ο βασικός στόχος της σεζόν επετεύχθη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς οι ελληνικές ομάδες κατάφεραν να συγκεντρώσουν σημαντικούς βαθμούς και να εδραιώσουν την παρουσία τους στις φάσεις των «16».

Την τρέχουσα τριετία, οι ελληνικές ομάδες έχουν καταγράψει τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών στην ιστορία των Κυπέλλων Ευρώπης, με συνολικά 12.900 πόντους, ενώ η Ελλάδα καταλαμβάνει την 8η θέση στην κατάταξη χωρών της UEFA. Επιπλέον, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δύο ελληνικές ομάδες, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός προκρίνονται στη φάση των «16». Παρά την επιτυχία του βασικού στόχου, η Ελλάδα πλέον στοχεύει στη μεγάλη υπέρβαση που είναι η είσοδος στην πρώτη 10άδα της κατάταξης UEFA. Αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο πρωταθλητής της χώρας το 2027 θα εξασφαλίσει απευθείας θέση στη League Phase του Champions League, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από προκριματικά.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Δημάτος στο site της Stoiximan Super League:

O κ. Ανδρέας Δημάτος, UEFA Media Consultant, στην ανάλυσή του αναφέρεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα πέτυχε τον βασικό στόχο της σεζόν, στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και τώρα στοχεύει στη μεγάλη υπέρβαση:

Ο βασικός στόχος επετεύχθη για τρίτη σερί σεζόν για τις ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις!

Τρίτη σερί υψηλότερη συγκομιδή βαθμών σε αυτή την τριετία, νέο εθνικό ρεκόρ από καταβολής Κυπέλλων Ευρώπης με 12.900 πόντους, όγδοη θέση στη φετινή βαθμολογία των χωρών και για τρίτη σερί σεζόν διπλή εκπροσώπηση στη φάση των 16 και μάλιστα με τρίτο διαφορετικό δίδυμο ομάδων:

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ τη σεζόν 2023-24,

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός τη σεζόν 2024-25 και

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ φέτος, σε μία ιδιαίτερη σημειολογία, αφού μπήκαν πλέον στο παιχνίδι οι δύο ομάδες, από τις οποίες είχε απαίτηση προσφοράς βαθμών το ελληνικό ποδόσφαιρο!

Αν μάλιστα για τον εθνικό συντελεστή δεν υπολογίζονταν τα αποτελέσματα της τρέχουσας πενταετίας, αλλά της τελευταίας τριετίας, η χώρα μας αυτή τη στιγμή θα ήταν στην 8η θέση της ευρωπαϊκής βαθμολογίας πίσω από το έβδομο Βέλγιο και με σημαντική διαφορά ασφαλείας από την ένατη Τσεχία, τη 10η… Ολλανδία, την 11ηΠολωνία και τη 12η Τουρκία!

Είναι και αυτό ενδεικτικό της σταθερότητας των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις την τελευταία τριετία.

Η τελευταία μάχη

Με απλά λόγια, ο βασικός στόχος έχει επιτευχθεί για τρίτη σερί ευρωπαϊκή σεζόν, αλλά είναι λογικό να μας... έχει ανοίξει η όρεξη για τη διεκδίκηση της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA από την τρέχουσα κιόλας σεζόν, κάτι που ως βασική επίπτωση θα έχει ότι ο πρωταθλητής Ελλάδας 2027 θα έχει απευθείας θέση στη League Phase του Champions League, χωρίς καλοκαιρινά προκριματικά!

Ξεκινήσαμε τη χρονιά με διαφορά 3.600 πόντων από τους Τσέχους, την έχουμε μειώσει κατά τα 2/3 στους 1.200 πόντους και πλέον η τελική μάχη θα είναι διμέτωπη με Παναθηναϊκό στο UEFA Europa League και AEK στο UEFA Conference League κόντρα στις Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα Ολομουτς, που συνεχίζουν στο Conference League.

Δύο εναντίον δύο με ελληνικό πλεονέκτημα, μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Πλζεν γιατί η χώρα μας μετέχει στους 16 με δύο βαριά… χαρτιά, ενώ η Τσεχία εκτός της Σπάρτα Πράγας δεν μπορεί με βάση τη λογική να περιμένει πολλά από τη Σίγκμα Ολομουτς απέναντι στη Μάιντς!

Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ έχει πολύ πιο βατό αντίπαλο στους 16 του Conference, σε σχέση με τη Σπάρτα Πράγας. Η τελευταία κλήρωση της  σεζόν έστειλε την Ένωση στην Τσέλιε από τη Σλοβενία, που πέρυσι βεβαίως έφτασε μέχρι τους 8 της διοργάνωσης και την Σπάρτα στην ολλανδική Άλκμααρ, η οποία πάντα, σε θεωρητικό επίπεδο, δείχνει πιο δύσκολος αντίπαλος.

Αυτό βεβαίως που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της Ένωσης είναι δεδομένα η πρόκριση σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 28 ολόκληρα χρόνια, αλλά ως Ελλάδα θα επιθυμούσαμε την πρόκριση με τους περισσότερους δυνατούς πόντους από τα αποτελέσματα των δυο αγώνων.

Αντίστοιχα, επίσης από τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Μπέτις, να σημειώσει πολύ καλύτερο απολογισμό σε σχέση με τη Σίγκμα Ολομουτς.

Σε αυτή την περίπτωση οι πιθανότητες μπορεί και να είναι υπέρ μας, αν και οι Τσέχοι έχουν τον αέρα περίπου τριών νικών που καλούμαστε να καλύψουμε μέχρι το τέλος της σεζόν.

Μπήκαμε πλέον στην τελευταία στροφή!

Καλή Επιτυχία!

