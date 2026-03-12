Η απόλυτη κρίση, στιγμές αρνητικής ιστορίας, έξι σερί ματς γεμάτα «πόνο» για την Τότεναμ του Τούντορ!

«Εφιαλτική» περίοδος για την Τότεναμ, η οποία βλέπει τα πάντα να γκρεμίζονται. Είναι όλα εναντίον της, βάζοντας βέβαια και εκείνη… χέρι σε αυτό. Ο Ιγκόρ Τούντορ μετρά μόνο ήττες και βρίσκεται αντιμέτωπος με τον υποβιβασμό, αλλά και τον «χλευασμό». Πως το κατάφεραν αυτό τα «σπιρούνια»;

Αρχικά, θα αρχίσουμε από το γεγονός πως χτες (10/3) στη Μαδρίτη, γράφτηκε μια «μαύρη» σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Για πρώτη φορά, η Τότεναμ χάνει έξι συνεχόμενες φορές, σε ματς όλων των διοργανώσεων.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ! Μάλιστα, συνέβη και με τον πιο εμφατικό τρόπο, αφού τα πέντε γκολ που έβαλε η Ατλέτικο ήταν… βάρβαρα.

Σε αυτό, μπορεί να προσθέσει κανείς και τη θέση της στην Premier League, με τον υποβιβασμό να της χτυπά την… πόρτα. Είναι 16η, ένας βαθμός τη χωρίζει από την επικίνδυνη ζώνη και αυτό μοιάζει αναπόφευκτο.

Πριν, μιλήσαμε για έξι συνεχόμενες ήττες. Το ακόμη χειρότερο είναι, το παθητικό της. Έχει δεχτεί 20(!) γκολ, έχοντας βάλει μόνο έξι. Η άμυνά της μοιάζει… ανοργάνωτη και τα προβλήματα δεν τελειώνουν.

Εκτός των άλλων, έχει μείνει εκτός από το Λιγκ Καπ αλλά και το FA Cup, με τον αποκλεισμό στο Champions League να μοιάζει πλέον, σχεδόν σίγουρος.

Ο Ιγκόρ Τούντορ έχει να ανέβει ένα «βουνό», το οποίο μέχρι στιγμής μοιάζει δύσκαμπτο για όλους. Θα καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση η Τότεναμ, ή πρέπει να ετοιμαστεί για τα… χειρότερα;

