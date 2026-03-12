Από το «Στέλιος Κυριακίδης»... στο «Σέλχαστ Παρκ!»

Όταν στις 21/12/2025 έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο του Ε.Ν Ύψωνα, στο «Στέλιος Κυριακίδης» για να αντιμετωπίσει τον Ακρίτα, δεν φανταζόταν ούτε στα πιο τρελά του όνειρα ότι θα είχε αυτή την ανέλιξη-ευκαιρία, τουλάχιστον όχι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ο Ροθάδα.

Κι όμως το βιογραφικό του 43χρονου μέχρι στιγμής ως προπονητής, είναι απ΄αυτά που ονειρεύεται ο κάθε ποδοσφαιρόφιλος, κάτι που αν συνεχιστεί σε αυτή την τροχιά, θα μπορεί να γίνει ταινία ή παραμύθι.

Αρχίζοντας την καριέρα του ως προπονητής στις μικρότερες κατηγορίες του Ισπανικού ποδοσφαίρου, δεν νομίζω να το πίστευε ακόμα κι ο ίδιος ότι μετά από κάποια χρόνια η μοίρα θα τον έφερνε στο νησί μας, πρώτα για μια ομάδα που θα πάλευε για να κρατηθεί στην μεγάλη κατηγορία και μετέπειτα σε έναν διεκδικητή του πρωταθλήματος που να παίζει μάλιστα και στην Ευρώπη.

Ωστόσο, τα όνειρα και οι στόχοι είναι για να κατακτώνται και να καταρρίπτονται, έτσι ο Ισπανός τεχνικός θα βρίσκεται στον έναν απο τους δύο πάγκους του ιστορικού «Σέλχαστ Παρκ» και θα ηγηθεί της ΑΕΚ για να πάρει άλλο ένα καλό αποτέλεσμα όπως έκανε ο συμπατριώτης του Ιμανόλ Ιδιάκεθ τον περασμένο Οκτώβριο, τον οποίο και αντικατέστησε.