Διχασμός στο Ιράν για το Μουντιάλ 2026: Παίκτες και λαός υπέρ της συμμετοχής!

Διχασμός στο Ιράν για το Μουντιάλ 2026: Παίκτες και λαός υπέρ της συμμετοχής!

Παρά τις δηλώσεις της κυβέρνησης του Ιράν όπου γίνεται λόγος για μποϊκοτάζ του Μουντιάλ 2026 λόγω έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ιρανοί διεθνείς και μεγάλο μέρος της ιρανικής κοινωνίας φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη.

Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η εθνική ποδοσφαίρου της χώρας να μην συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Η στάση αυτή συνδέεται με την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις που έχουν επιτείνει δραματικά τις σχέσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, μετά τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αγωνιστεί η εθνική ομάδα σε αμερικανικό έδαφος». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη στο πρακτορείο DPA:

«Από τη στιγμή που αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν οι συνθήκες να πάρουμε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Παρά τις κυβερνητικές δηλώσεις, το Ιράν έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση. Η εθνική ομάδα της χώρας επρόκειτο να αγωνιστεί στη φάση των ομίλων απέναντι σε Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία, με δύο από τα παιχνίδια να έχουν προγραμματιστεί στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια και το τρίτο στο Σιάτλ.

Την πιθανότητα μποϊκοτάζ άφησε επίσης να εννοηθεί και ο πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Τάζ, ο οποίος συνέδεσε το ζήτημα με πρόσφατο περιστατικό στο Ασιατικό Κύπελλο γυναικών στην Αυστραλία. 

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η στάση αυτή δεν φαίνεται να εκφράζει ούτε τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας ούτε μεγάλο μέρος της ιρανικής κοινωνίας. Οι διεθνείς, αλλά και πολλοί πολίτες, επιθυμούν τη συμμετοχή της χώρας στο Μουντιάλ και αναμένεται να ασκήσουν πίεση ώστε να επανεξεταστεί η απόφαση.

Σημαντικό ρόλο στη συζήτηση παίζει και η μεγάλη ιρανική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπολογίζεται σε περίπου 600.000. Πολλοί από αυτούς αντιτίθενται στο καθεστώς της Τεχεράνης και εκφράζονται φόβοι ότι η παρουσία της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις και αντιδράσεις κατά της ιρανικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Έτσι, ενώ η επίσημη θέση της κυβέρνησης εμφανίζεται αρνητική τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί στο προσεχές διάστημα.

